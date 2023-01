"Les Casio c'est pour la vie" : Gerard Piqué répond à la vengeance de Shakira, et fait un joli coup !

Comme tout "revenge song", comprenez chanson de la vengeance, le titre de Shakira n'a pas fini de faire parler. C'est une chanson qui a déjà fait beaucoup de bruit alors qu'elle n'est en ligne que depuis quelques jours, en collaboration avec la star argentine Bizarrap, Shakira frappe fort avec ce titre dans lequel elle s'adresse directement à son ex, Gerard Piqué, mais également à sa nouvelle copine, Clara Chia. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", entonne-t-elle notamment à l'encontre du père de ses deux garçons, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). La récente séparation de l'ex-star du Barça et de la chanteuse n'est pas tout à fait digérée.

Ce vendredi 13 janvier, le footballeur n'a pas manqué de répondre à l'attaque de Shaki, soutenue notamment par la mère du Catalan ou encore Antonella Roccuzzo, l'épouse de Lionel Messi. La marque de montres a sauté sur l'occasion après ce coup de pub en postant sur Twitter : "Les Casio, c'est pour la vie." Et Gerard Piqué, sur Twitch, est apparu Casio au poignet en déclarant que désormais la Kings League, championnat de football à 7 en Espagne, serait sponsorisé par la marque. Avant de distribuer des montres à tout le monde sur le plateau. "Casio est une excellente montre, elle dure toute une vie", a-t-il lâché. Reste à savoir si Gerard Piqué quittera l'une de ses voitures de luxe pour une Twingo dans les jours à venir. Quoi qu'il en soit, cette affaire n'a pas fini de se résoudre sous la lumière des projecteurs.