Shakira : La mère de Gerard Piqué tourne le dos à son fils, la femme de Lionel Messi en rajoute une couche !

C'est une chanson qui a déjà fait beaucoup de bruit alors qu'elle n'est en ligne que depuis quelques jours. En collaboration avec la star argentine Bizarrap, Shakira vient tout juste de sortir une toute nouvelle chanson dans laquelle elle s'adresse directement à son ex, Gerard Piqué, mais également à sa nouvelle copine, Clara Chia. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", lance-t-elle à l'encontre du père de ses deux garçons, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). Séparés depuis le mois de juin dernier, les deux célébrités se mènent la vie dure et visiblement, la chanteuse colombienne de 45 ans n'a pas du tout digéré le comportement de l'ancien footballeur, accusé de l'avoir trompé pendant leur relation.

Si les tromperies restent au stade des rumeurs et que rien n'a été confirmé, Gerard Piqué ne s'est pas fait que des amis dans cette histoire et même au sein de sa propre famille ! C'est un compte très suivi par les fans du FC Barcelone qui a remarqué que la propre mère du sportif de 35 ans, Montserrat Bernabeu, venait de liker sur son compte Twitter, plusieurs messages très étonnants de sa part. Après un like sur un tweet de Bizarrap, qui annonce sa collaboration à venir avec Shakira, on trouve un message adressé à son fils et qui n'est pas très amical : "Désolé, mais il a détruit sa propre image lui-même, si c'est un conn*rd, personne n'est à blâmer, seulement lui."

Personne n'est à blâmer pour le mal qu'il endure actuellement

Des mots très durs à l'encontre de Gerard Piqué, mais que sa mère comprend, puisqu'elle a liké le message. "Personne n'est à blâmer pour le mal qu'il endure actuellement. Je veux bien comprendre qu'il soit tomber amoureux (d'une autre femme, ndlr), mais pas la façon dont il a agi", conclut le message d'une certain Angie.