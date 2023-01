"Une Rolex pour une Casio" : Shakira se moque ouvertement de Gerard Piqué et clash sa nouvelle copine !

La guerre continue entre Shakira et Gerard Piqué, qui ne se font aucun cadeau et visiblement, ce n'est pas près de s'arrêter. Pourtant, il y a encore un an, tout semblait aller pour le mieux entre les deux célébrités, mais depuis le mois de juin 2022, rien ne va plus. Après avoir annoncé officiellement leur séparation, ils ont bataillé pendant plusieurs mois concernant la garde de leurs enfants. Une bataille juridique qui s'est terminée et c'est visiblement la Colombienne de 45 ans qui a gagné sur ce terrain. Elle va pouvoir quitter Barcelone où elle vit avec ses fils Milan (9 ans) et Sasha (7 ans) pour s'envoler en direction de la Floride et plus précisément de Miami dans les prochains mois.

De son côté, Gerard Piqué s'est très vite remis de sa rupture puisqu'il a rapidement officialisé sa relation avec une jolie jeune femme du nom de Clara Chia. La jeune Espagnole de 23 ans a rencontré la star du football lorsqu'elle travaillait dans l'une de ses entreprises et depuis ils ne se quittent plus. Des informations sorties récemment indiquent d'ailleurs que les deux tourtereaux fricotaient déjà ensemble avant sa séparation avec Shakira... En tout cas, cette relation ne semble pas vraiment plaire à la bomba latina, comme on peut le voir dans la dernière chanson qu'elle a sorti. En collaboration avec la star argentine Bizarrap, la chanteuse originaire de Barranquilla a sorti une nouvelle chanson qui fait déjà beaucoup parler...

Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps

Dans cette nouvelle chanson intitulée Shakira Bzrp Music Sessions 53, Shakira s'en prend ouvertement à son ex et sa jeune compagne, sans jamais les nommer, mais les paroles sont très claires. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio", balance-t-elle. Une phrase qui devrait certainement faire réagir Clara Chia, mais elle ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'elle s'en prend également frontalement à Gerard Piqué : "Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps."

Des paroles en forme de clash de la part de Shakira, qui n'hésite pas à attaquer frontalement Gerard Piqué et sa nouvelle copine.