Shakira se moque de Casio et Renault : humour et gros tacle, la réponse des marques ne se fait pas attendre !

C'est une chanson qui fait beaucoup de bruit depuis sa sortie. En duo avec le rappeur argentin Bizarrap, Shakira a sorti une toute nouvelle chanson le 12 janvier dernier, intitulée Shakira Bzrp Music Sessions 53 et qui cumule déjà plus de 122 millions de vues sur YouTube. Un succès incroyable qui est en grande partie dû aux paroles de la Colombienne de 45 ans, qui attaque frontalement son ex, Gerard Piqué. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", chante-t-elle notamment. Des paroles pour le moins explicites, mais qui n'ont visiblement pas fait perdre le sourire au footballeur de 35 ans.

Le père de Milan (9 ans) et Sasha (7 ans) a préféré en rire, décidant quelques jours après de faire de la marque de montre Casio, le nouveau sponsor de la ligue de football à 7 qu'il vient de lancer en Espagne. Ce que Casio a rapidement démenti par la suite. Ce dimanche 15 janvier, il en a rajouté une couche en arrivant à bord d'une Twingo sur son lieu de travail, le sourire aux lèvres, visiblement très content de sa petite blague. Mais Gerard Piqué n'est pas le seul à profiter du buzz, puisque les deux marques en question n'ont pas tardé à réagir à cette grosse publicité gratuite sur les réseaux sociaux. Comparée à la marque de luxe Rolex, la marque japonaise Casio n'a pas perdu son sens de l'humour pour autant. "Shakira, nous ne sommes peut-être pas une Rolex, mais il est clair que nos clients nous sont fidèles", écrit l'entreprise sur son compte Twitter, avant d'en remettre une couche : "Pour la défense nos montres Casio, la batterie dure plus longtemps que la relation entre Pique et Shakira."

Renault beau joueur, soutient Shakira avec humour

La marque française Renault, qui commercialise la Twingo, n'est pas en reste. Lorsqu'un anonyme leur demande pourquoi ils n'ont pas répondu à la provocation de la bomba latina, la réponse ne manque pas d'humour. "Renault et Twingo te soutiendront toujours Shakira, Whenever, Wherever", lance le compte twitter officiel de la marque, en reprenant donc l'un des tubes de la chanteuse aux millions d'albums vendus.