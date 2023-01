Shakira séparée de Gerard Piqué : la guerre est déclarée avec ses ex beaux-parents et tous les coups sont permis !

C'est une véritable attaque en règle qu'a faite Shakira en sortant le 12 janvier dernier son tout dernier titre, Shakira Bzrp Music Sessions 53, en collaboration avec le producteur argentin, Bizarrap. Dans ses paroles, la Colombienne de 45 ans s'en prend ouvertement à Gerard Piqué, le père de ses deux garçons, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans) et sa nouvelle compagne, Clara Chia. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", balance-t-elle.

Des propos particulièrement véhéments à l'encontre de l'ancien footballeur de 35 ans, qui n'a pas tardé à réagir en prenant sur le ton de l'humour les propos de son ex. Si elle utilise ses chansons pour s'en prendre à Gerard Piqué, la bomba latina n'hésite pas non plus à s'en prendre à lui par tous les moyens dans la vie de tous les jours et malheureusement pour les parents du sportif, c'est eux qui payent les pots cassés. Voisins de la chanteuse, ils subissent les foudres de la Colombienne depuis plusieurs semaines, elle qui a notamment mis une poupée à l'effigie d'une sorcière sur son balcon, en prenant soin de la tourner vers la maison de son ancienne belle-mère.

Plus aucune communication possible entre les deux maisons

Mais ce n'est pas tout et selon les informations du quotidien britannique The Sun, Shakira est en train de construire un mur entre leurs deux maisons, qui pouvaient jusqu'ici communiquer à certains endroits. Ce sera donc désormais impossible pour les beaux-parents de l'interprète de Waka Waka de se rendre chez elle ou de voir ce qu'il s'y passe puisque l'artiste a décidé de définitivement couper les ponts avec eux.

Une information qui, si elle est confirmée, prouve une fois de plus que Shakira a décidé de mener une vraie guerre contre Gerard Piqué et toute sa famille. Après douze années de vie à deux, la rupture est visiblement très compliquée et la Colombienne ne compte faire aucun cadeau à son ancien amoureux !