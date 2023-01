Shakira en remet une couche contre Gerard Piqué : nouvelle attaque prévue le jour de son anniversaire... et celui de son ex

Chaque chanson sortie par Shakira ces derniers temps est un petit évènement à part entière. Depuis sa rupture très médiatisée avec Gerard Piqué, c'est une petite guerre que se mènent les deux stars. Si dans les premiers temps les choses étaient plutôt calmes, depuis plusieurs mois, la Colombienne a lâché les chevaux et multiplie les attaques à l'encontre de l'ancien footballeur de 35 ans. Si elle a démarré de manière plutôt subtile, sa dernière chanson est une véritable diatribe à l'encontre de son ex. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", chante-t-elle au côté du producteur argentin Bizarrap.

Une chanson qui a fait un énorme buzz et qui a donné l'occasion à Gerard Piqué de répondre en prenant pour sponsors les marques citées par la mère de ses deux enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). Depuis leur séparation, la chanteuse de 45 ans n'a sorti que 3 nouvelles chansons, mais chacune à fait beaucoup de bruit et si l'on en croit les informations du quotidien espagnol Marca, Shakira s'apprête à sortir une nouvelle chanson pour une date très symbolique. Par un heureux hasard, il se trouve que la chanteuse est née le 2 février, tout comme l'ancien footballeur du FC Barcelone. L'occasion idéale donc d'exprimer une nouvelle fois tout le ressenti qu'elle porte envers le père de ses enfants.

Un nouveau duo qui devrait beaucoup faire parler

D'après les informations du média espagnol, il s'agira là encore d'un duo, cette fois-ci en compagnie de sa compatriote colombienne Karol G. D'après les rumeurs, Shakira devrait bien évoquer Gerard Piqué dans ses paroles, mais de manière plus subtil, un peu comme elle l'a fait sur ses précédentes chansons, Te Felicito et Monotonia. Des chansons qui ont rapporté très gros à l'artiste originaire de Barranquilla, qui compte bien faire fructifier sa séparation une nouvelle fois.

Une information qui fait grand bruit et on a déjà hâte d'être le 2 février pour savoir si la chanteuse a bien prévu de sortir une nouvelle chanson !