Shakira a touché le jackpot : sa dernière chanson, où elle s'en prend à Gerard Piqué, lui a déjà rapporté très gros !

C'est une petite bombe qu'a posté le rappeur argentin Bizarrap la semaine dernière. Habitué à faire des collaborations avec des artistes de musique espagnole, il s'est offert les services de l'une des plus grandes stars de la planète en invitant Shakira à chanter sur son dernier morceau. Avec Shakira Bzrp Music Sessions 53, la Colombienne de 45 ans a livré un véritable exutoire contre son ancien compagnon, Gerard Piqué. Dans la chanson, elle s'en prend ouvertement au père de ses deux enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", lance-t-elle.

Des paroles qui ont énormément fait réagir sur les réseaux sociaux et la musique caracole en tête des vidéos les plus visionnées sur la plateforme YouTube. Si Gerard Piqué n'a pas mis longtemps à réagir en reprenant à son avantage les paroles de son ex, c'est Shakira qui peut avoir le sourire aujourd'hui. En effet, d'après les informations de la chaîne espagnole Telecinco, repris par média Marca, les retombées économiques en provenance des différentes plateformes de streaming ont déjà rapporté énormément d'argent à la colombienne. Selon leurs calculs, elle a déjà reçu près de 2,3 millions d'euros pour sa nouvelle chanson !

Ces chansons de rupture lui ont rapportées très gros !

Visiblement, la rupture avec Gerard Piqué a inspiré Shakira, puisqu'elle a sorti trois chansons depuis et chacune est devenue un véritable hit. Selon nos confrères, si l'on additionne les gains de Te Felicito, Monotonia (où elle s'en prenait déjà beaucoup à son ex) et son dernier tube, elle a amassé près de 14 millions d'euros en seulement 10 mois ! Une très belle réussite pour la chanteuse, qui a également fait le bonheur de plusieurs marques ces derniers jours, en leur offrant une belle publicité gratuite.