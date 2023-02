Diaporama : "Quand j'arrive au bureau..." : Laurie Delhostal atteinte d'un cancer, évoque les changements du quotidien

Elle est désormais à la tête d'une émission de sport sur France Info. Exclusif - Laurie Delhostal - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 23/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage No web pour Belgique et Suisse © BestImage, Jack Tribeca/Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

6 / 17