"Quand j'arrive au bureau..." : Laurie Delhostal atteinte d'un cancer, évoque les changements du quotidien

Surtout qu'elle le sait, elle a la chance d'avoir pu continuer son métier, même malade. Un métier qu'elle exerce différemment (à la radio, dans une nouvelle émission sur France Info, et plus à la télévision) mais qui lui fait du bien. "Quand j'arrive au bureau, je ne suis pas une malade du cancer, je suis Laurie, journaliste qui vient faire son émission", raconte-t-elle, consciente d'avoir été particulièrement aidée par son entourage professionnel.

Se battre pour sa petite Anna-Rose

"Je suis hyper contente du soutien que j'ai eu. C'était absolument formidable d'avoir une direction qui vous dit : 'Si tu as des coups de moins bien et que tu as besoin d'annuler ta présence à une émission, tu le fais évidemment quand tu veux'. En fait, face au cancer, je crois que la meilleure des réactions, c'est de demander si ça va et de passer à autre chose, de ne pas en faire toute une affaire et normaliser les choses", raconte-t-elle aujourd'hui avec reconnaissance et honnêteté.

Bientôt de retour sur la chaîne L'Équipe, en plus de son émission sur France Info, elle reste tout de même concentrée sur le plus important : sa guérison pour elle et pour sa famille. En couple avec Pierre Rabadan, ancien sportif et désormais adjoint à la mairie de Paris, la présentatrice de 42 ans a une adorable petite "crevette" de 7 ans, Anna-Rose, qui doit lui remonter le moral en toutes circonstances !