Diaporama : "Quelque chose d'extraordinaire" : Laeticia Hallyday, une nouvelle vie pour Jade, choquée ! L'annonce en vidéo

1 / 20 "Quelque chose d'extraordinaire" : Laeticia Hallyday, une nouvelle vie pour Jade ! L'annonce en vidéo

2 / 20 Laeticia Hallyday a annoncé une super nouvelle concernant sa fille aînée, Jade, 18 ans Exclusif - Laeticia Hallyday - Arrivées au défilé de mode Messika haute joaillerie 2022 collection " Beyond The Light " lors de la fashion week prêt-à-porter femme printemps-été 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 20 La jeune femme a été admise à l'université ! Exclusif - Jade, la fille de Laeticia Hallyday, est de retour à la villa à Pacific Palisades, elle serait célibataire. Los Angeles le 9 février 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 20 Sa mère s'ets chargée de lui annoncer la bonne nouvelle en publiant une vidéo émouvante sur Instagram Exclusif - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert, ses filles Jade et Joy, et sa demi-soeur Alcéa - Thierry Chassagne reçoit les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur des mains de Lévon Sayan sur le bateau "Le Paris" au port Debilly dans le quartier de Chaillot du 16ème arrondissement de Paris, France, le 13 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

5 / 20 Jade voit débarquer sa maman un gâteau dans les mains pour lui faire part de l'annonce Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, accompagnés de Jade et Joy sont allés rendre visite au Manneken-Pis qui a été rhabillé en hommage à Johnny Hallyday à Bruxelles le 20 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

6 / 20 Jade fond d'ailleurs en larmes, dévoilant toute l'émotion et la joie que cette nouvelle lui procure Exclusif - Jade, la fille de Laeticia Hallyday descend de sa Tesla Model 3 qu'elle a reçu en cadeau pour son anniversaire à Los Angeles le 8 octobre 2022. Avec son permis et sa voiture, elle est désormais autonome. © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 20 En fan de mode, c'est l'OTIS College, une fac d'art et de design qu'elle rejoindra à la rentrée prochaine. Félicitations ! Exclusif - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert et ses filles Jade et Joy - Thierry Chassagne reçoit les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur des mains de Lévon Sayan sur le bateau "Le Paris" au port Debilly dans le quartier de Chaillot du 16ème arrondissement de Paris, France, le 13 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

9 / 20 Françoise Thibault, la mère de Laeticia Hallyday, Jade, Jimmy Reffas, Joy, Laeticia Hallyday - Laeticia Hallyday arrive en famille avec ses filles et sa mère à l'aéroport Roissy CDG le 19 novembre 2019. © BestImage, Agence / Bestimage

13 / 20 Exclusif - Laeticia Hallyday quitte sa villa de Pacific Palisades en limousine pour un retour à Paris le 18 septembre 2022. Laeticia s'est fait livrer vers midi un déjeuner avant de dire au revoir à ses filles Jade (avec son compagnon Michael-Sean Klemeniuk) et Joy sur le perron de sa maison. Laeticia à ensuite quitté sa villa avec beaucoup de bagages avec très probablement des habits de Johnny, costumes de scène ou autre, accompagnée de son compagnon Jalil Lespert et Aliosha. Jalil à ensuite aidé Laeticia à enregistrer ses bagages avant de l'embrasser tendrement dans le terminal international. Laeticia va superviser l'exposition inédite de Johnny à Bruxelles qui se tiendra du 20 décembre 2022 au 15 juin 2023 à Brussels Expo et ensuite, à Paris, à la Porte de Versailles à partir de janvier 2024. © BestImage, Agence / Bestimage

14 / 20 Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à la soirée "Johnny Hallyday, Un soir à l'Olympia" à Paris le 1er décembre 2019. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 20 Anne Hidalgo, Maire de Paris, Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © BestImage, Agence / Bestimage

16 / 20 Exclusif - Pour le deuxième anniversaire de la mort de Johnny, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy se recueillent une nouvelle fois sur sa tombe au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy. Pour l'occasion, soirée très intime avec quelques musiciens et très peu de lumière, le 6 décembre 2019. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 20 Exclusif - Alors que Jade est rentrée du lycée, maintenant au volant de sa nouvelle voiture, avec sa soeur Joy et Aliosha, le fils de J.Lespert, Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert arrivent à la villa en fin d'après-midi avec les filles de ce dernier. Pendant de longues minutes, ils discutent devant la maison avec un voisin, et sans doute un fan de Johnny Hallyday, car il montre à Laeticia une photo de lui et son défunt mari, ainsi qu'un papier manuscrit, qu'il finit par lui donner. A l'issue de cette discussion, Laeticia et Jalil vont préparer la décoration de la maison pour Halloween. Jalil bricole sur un squelette et autre monstre avec capteur qui se déclenche automatiquement, tandis que Laeticia sort des gros saladiers entiers remplis de bonbons. La nuit tombe et les enfants du quartier défilent non stop pour un "trick or treat" sur le pas de porte de Laeticia et Jalil, qui avaient mis de la musique de Halloween pour l'occasion. Jade réceptionne, quant à elle, quelques cadeaux avec le sourire, dans une ambiance festive de cette rue résidentielle de Pacific Palisades. Laeticia s'est déguisée cette année en sorcière, avec une longue cape noire et une perruque brune. Ce n'est qu'à la nuit tombée que le couple part se promener à pieds dans le quartier. Le 31 octobre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

19 / 20 Exclusif - Laeticia Hallyday quitte sa villa de Pacific Palisades en limousine pour un retour à Paris le 18 septembre 2022. Laeticia s'est fait livrer vers midi un déjeuner avant de dire au revoir à ses filles Jade (avec son compagnon Michael-Sean Klemeniuk) et Joy sur le perron de sa maison. Laeticia à ensuite quitté sa villa avec beaucoup de bagages avec très probablement des habits de Johnny, costumes de scène ou autre, accompagnée de son compagnon Jalil Lespert et Aliosha. Jalil à ensuite aidé Laeticia à enregistrer ses bagages avant de l'embrasser tendrement dans le terminal international. Laeticia va superviser l'exposition inédite de Johnny à Bruxelles qui se tiendra du 20 décembre 2022 au 15 juin 2023 à Brussels Expo et ensuite, à Paris, à la Porte de Versailles à partir de janvier 2024. © BestImage, Agence / Bestimage