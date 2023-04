"Quelque chose d'extraordinaire" : Laeticia Hallyday, une nouvelle vie pour Jade, choquée ! L'annonce en vidéo

Jade, future étudiante en mode

Jade a été admise dans une prestigieuse université de Los Angeles, OTIS college, spécialisée dans l'art et le design. On ignore quel cursus elle s'apprête à suivre mais une chose est sûre, la jeune femme qu'elle devient a des chances de se démarquer des autres élèves.

L'université est située non loin de l'aéroport de Los Angeles et accueille près de 1200 étudiants tous les ans. Des logements partagés sont également mis à disposition pour les élèves au sein du campus. Reste à savoir si Jade Hallyday fera partie des pensionnaires ou si elle continuera d'habiter avec sa maman, Jalil Lespert et sa soeur pour l'instant. Quoi qu'il en soit, Jade est sur le point de faire son entrée dans la cour des grands, pour la plus grande fierté, on n'en doute pas, de sa maman, sa soeur Joy et de toute sa famille.