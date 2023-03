Anniversaire surprise de Laeticia Hallyday : Jalil Lespert a sorti le grand jeu, détails de cette soirée inoubliable

C'est un anniversaire dont Laeticia Hallyday risque de se souvenir un bon moment ! Comme chaque année, c'est le 18 mars que la belle blonde fête ce bel évènement et cette année, son compagnon a mis les petits plats dans les grands. Depuis fin 2020, la mère de Jade et Joy est en couple avec Jalil Lespert et tout semble se passer à merveille entre les amoureux, qui passent beaucoup de leur temps ensemble à Los Angeles. En décembre dernier, on les a vus très complices du côté de Bruxelles pour assister au lancement de l'exposition en hommage à Johnny Hallyday.

Ils se trouvent actuellement à Paris et pour l'anniversaire de sa belle, l'acteur de 46 ans avait vu les choses en grand. Comme l'indique Public dans son numéro du 24 mars, c'est dans un restaurant très prestigieux de la capitale que Jalil Lespert a emmené sa compagne pour cette belle soirée puisqu'il s'agit de Maison Russe, un établissement haut de gamme situé dans le 16e arrondissement de Paris. Mais n'allez pas croire qu'il s'agissait d'un repas en amoureux ! Le comédien avait tout prévu et il a réuni les meilleures amies de Laeticia pour ce moment qui a été chargé en émotion pour la mère de famille.

Il lui avait fait la surprise en lui disant "dîner familial avec sa maman Françoise et Mamie Rock", mais en arrivant elle a découvert toutes ses amies et amis qui l'attendaient dans un salon privé !

Laeticia entourée de ses amis pour un moment unique

Comme on a pu le voir par la suite sur les réseaux sociaux, celle qui a fêté ses 48 ans était particulièrement bien entourée puisque sa mère, Françoise Thibaut, ainsi que sa grand-mère, Elyette Boudou, qu'elle surnomme affectueusement Mamie Rock, étaient de la partie. Installée aux États-Unis depuis de nombreuses années, Laeticia Hallyday n'a pas tous les jours l'occasion de retrouver sa famille et ses amis et Jalil Lespert le sait bien. C'est pourquoi il a pris soin de faire venir les meilleures amies de son amoureuse. Liliane Jossua, Hoda Roche, Anne Marcassus et son mari Billy, Sandra Sisley ou encore Marie Poniatowski et son mari Pierre Rambaldi, Elodie Piége entre autre... elles étaient toutes présentes ce 18 mars dans le chic restaurant parisien pour passer un merveilleux moment avec la reine de la soirée. D'après nos confrères, l'artiste Yodelice était également convié à la soirée.

Jade et Joy étaient restées à Los Angeles, les études avant tout, mais elles n'ont pas manqué d'envoyer que des coeurs d'amour à leur maman chérie.