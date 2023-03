Laeticia Hallyday fête ses 48 ans : une "maman d'amour" pour Jade et Joy, leurs mots très touchants

C'est un jour de fête que Laeticia Hallyday est en train de vivre. Ce samedi 18 mars, la compagne de Jalil Lespert souffle sa 48e bougie. Un événement qui lui rappelle tous les ans depuis 2018 l'absence de Johnny depuis son départ en décembre 2017. Mais cette douleur indéfectible, Laeticia Hallyday l'adoucit par les mots d'amour de ses proches, nombreux à lui clamer son amour en ce jour si particulier. A commencer par Jade, 18 ans et Joy, 14 ans, les deux filles qu'elle a eues avec Johnny Hallyday.

Les deux soeurs se sont emparées de leur compte Instagram pour clamer tout l'amour qu'elles portent à leur mère, le jour de son anniversaire comme tous les autres de l'année. A renfort de photos souvenirs avec leur papa et de vidéos (voir notre diaporama), Jade et Joy ont fait de tendres déclarations à Laeticia. "Joyeux anniversaire ma maman d'amour, je t'aime à la folie, écrit Jade. Même mots enflammés du côté de Joy, la petite dernière : "Joyeux anniversaire ma maman d'amour. Je t'aime fort fort fort."

Laeticia et Joy ont pris du temps à deux ces dernières semaines. Il faut dire que le mois dernier, l'adolescente était lourdement attaquée sur le plateau de TPMP par Kelly Vedovelli. La chroniqueuse, choquée par les photos et vidéos (qu'elle qualifie de vulgaires) postées par la jeune fille sur les réseaux sociaux, était allée loin dans son analyse, allant jusqu'à insulter Joy. Laeticia, protectrice, est montée au créneau en portant plainte et en s'exprimant auprès de Sud Info pour la toute première fois sur cet incident "intolérable."

De l'amour à gogo

Cette journée d'anniversaire devrait heureusement permettre à Laeticia d'oublier temporairement les soucis grâce aux élans d'amour de tout l'entourage qui a pensé à elle pour l'occasion. Sa maman Françoise Thibaut a eu une pensée pour elle, à l'image de Jean Roch, Marie Poniatowski et Pierre Rambaldi, un ami avec qui elle a récemment posé dans une situation plutôt coquine !

Pour l'instant, silence total du côté de Jalil Lespert, le compagnon de Laeticia Hallyday. Mais pas de quoi offusquer la principale intéressée. Non seulement, le cinéaste n'est pas spécialement actif sur les réseaux sociaux, mais il trouve d'autres moyens de lui prouver son amour. "J'ai un compagnon, Jalil Lespert, qui m'apaise beaucoup. Il a beaucoup de courage, car il accepte mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois. Ce n'est pas évident pour lui, mais il le fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, avec un regard extrêmement touchant sur mes enfants et moi" déclarait-elle. Le meilleur des cadeaux qu'il puisse lui faire finalement.