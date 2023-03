"C'est intolérable" : Joy Hallyday insultée par Kelly Vedovelli... Après sa plainte, Laeticia sort du silence

Les faits remontent à la fin du mois de février. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli fait part de son avis très cash sur les photos et vidéos postées par Joy Hallyday, 14 ans, sur les réseaux sociaux. Ces faits n'ont pas tardé à remonter aux oreilles de Laeticia Hallyday, mère de Joy, qui s'était empressée de porter plainte pour préserver sa fille.

Près d'un mois plus tard, la veuve de Johnny Hallyday est sortie du silence. Dans une interview pour le site belge Sud Info repérée par Voici.fr, elle s'est confiée sans fard et a affirmé qu'il avait été impossible pour elle de laisser passer de telles choses : "Il y a des choses qui sont intolérables. La société est dans le jugement. Il y a beaucoup de haine qui s'est installée après le Covid. Il faut protéger nos enfants de ça. Et malheureusement, ils sont victimes aussi des réseaux sociaux, parce que c'est leur génération. Ce n'est plus la même génération que la nôtre, il y a des codes qu'on ne comprend pas tout le temps. Mais ce que Joy a vécu, à 14 ans, c'est d'une telle violence ! C'est mon devoir de maman de protéger mon enfant, de la protéger de toute cette injustice, c'est intolérable. "

C'est hyper vulgaire

En direct sur C8, Kelly Vedovelli s'était montrée outrée que Joy poste des images aussi vulgaires d'elle à son âge et elle n'avait pas pris de pincettes pour exprimer le fond de sa pensée : "Pour moi, c'est hyper vulgaire avec sa langue, sa bouche, ses nichons... Je trouve ça d'une extrême violence physique et psychologique, ça ne va pas du tout." La virulence était même montée d'un cran après que le chroniqueur Raymond Aabou a pris la défense de Joy, estimant que cette présence sur les réseaux sociaux était une question de génération, qu'on le veuille ou non : "Parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des 'te-pu'. Non mais arrête, tu délires !"

Ces attaques ne lui avaient pas attiré uniquement les foudres de Laeticia Hallyday. Jazz Correia, star de télé-réalité, s'en était aussi mêlée : "Notre chère Kelly est juste une p*tain de frustrée ! Elle parle de génération ? Je pense qu'elle doit souffrir d'amnésie, ce qui lui fait oublier son passé... Je n'en peux plus des idiotes comme elle qui critiquent, jugent et diffament pour se sentir exister ! Typiquement le syndrome des sal*pes à la retraite qui tentent de soulager leur conscience en salissant les autres femmes et même pire, les jeunes filles." Ambiance...