"C'est juste une p*tain de frustrée !" : Kelly Vedovelli atomisée par une célèbre star de télé-réalité

Le 30 janvier 2023, Kelly Vedovelli se laissait aller à quelques insultes envers Joy Hallyday, l'une des deux filles adoptives de Laeticia Hallyday et du défunt rockeur. Une prise de position qui lui a valu de nombreuses remarques acérées de la part des chroniqueurs et une plainte pour "injure publique" déposée par la mère de la jeune fille. Mais ce n'est pas tout... Sur les réseaux sociaux, les réactions ont également été nombreuses, à l'image de celle de Jazz Correia, star de télé-réalité, qui s'est dite outrée par les propos de la chroniqueuse.

Sur son compte Instagram, le lundi 20 février 2023, Jazz Correia est montée au créneau pour défendre Joy Hallyday et, le moins que l'on puisse dire, c'est que la jolie brune n'a pas fait dans la dentelle. "Notre chère Kelly est juste une p*tain de frustrée ! Elle parle de génération ? Je pense qu'elle doit souffrir d'amnésie, ce qui lui fait oublier son passé... Je n'en peux plus des idiotes comme elles qui critiquent, jugent et diffament pour se sentir exister ! Typiquement le syndrome des sal*pes à la retraite qui tentent de soulager leur conscience en salissant les autres femmes et même pire, les jeunes filles", a-t-elle lâché, hors d'elle, face caméra. Voilà un coup de gueule on ne peut plus cash, à l'image de la célèbre starlette... Pour l'instant, Kelly Vedovelli n'a pas encore réagi à ses propos.

Kelly Vedovelli visée par une plainte

Mais le pire reste à venir... En effet, l'ancienne DJette de Touche pas à mon poste a surtout mis en colère Laeticia Hallyday, mère de la jeune Joy insultée. Récemment, l'avocat de la famille a posté un communiqué dans lequel il explique les raisons pour lesquelles Kelly Vedovelli est sous le coup d'une plainte pour "injure publique". "De tels propos outrepassent les limites inadmissibles de la liberté d'expression dès lors que leur victime est une adolescente âgée de 14 ans. Pour cette raison, une plainte avec constitution de partie civile pour injures publiques est aujourd'hui adressée au Doyen des Juges d'instruction du Tribunal judiciaire de Paris", détaille ce communiqué. Affaire à suivre...