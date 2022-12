Laeticia Hallyday, Jade et Joy face à Johnny version mini : c'est l'éclate en famille avec Jalil Lespert à Bruxelles !

Qu'est ce qu'on ne ferait pas pour Johnny Hallyday. Cinq ans après la disparition du rockeur, l'esprit, les chansons et tous les souvenirs de l'idole des jeunes sont encore dans les esprits des fans et ce n'est pas près de changer. Bruxelles a décidé de rendre hommage au chanteur légendaire en parant l'une de ses mascottes de son plus beau costume en clin d'oeil à Johnny.

C'est ainsi que le Manneken-Pis, d'ordinaire dans le plus simple appareil, s'est dévoilé dans une tenue des plus rock'n'roll au début du mois. Comme le dévoilait le Huffington Post, les Belges ont décidé, avec l'humour qu'on leur connaît, de souligner la mémoire de Johnny Hallyday en habillant la statuette de la tenue que portait le rockeur lors de son concert donné au Forest National en 1993. Pantalon et veste en cuir noir cloutés et chemise rouge, le Manneken-Pis a fière allure.

Impossible pour Laeticia Hallyday, ses filles Jade, 18 ans et Joy, 14 ans, et son compagnon Jalil Lespert, de ne pas passer par cette étape pendant leur séjour dans la capitale belge. Tous présents à Bruxelles pour l'inauguration de la grande exposition consacrée à Johnny Hallyday organisée en début de semaine, ils se sont rendus à l'angle des rues où se trouve le Manneken-Pis pour observer au plus près les détails de ce drôle d'hommage. Et ils n'ont pas été déçus du voyage à voir les sourires et l'amusement sur leurs visages.

Pluie de projets pour Laeticia

Depuis le début du mois, Laeticia Hallyday consacre tout le temps qu'elle a à Johnny Hallyday. Il faut dire qu'elle enchaîne les hommages à son époux disparu. Après avoir honoré les cinq ans de sa disparition sur sa tombe à St Barthelémy le 5 décembre 2022, M6 dévoilait le 8 décembre le documentaire inédit Johnny par Laeticia, dans lequel la veuve du rockeur se confiait sans fard et sans tabou sur la carrière du chanteur, leur histoire d'amour jalonnée de hauts et de bas et les derniers instants vécus ensemble.

Ce 20 décembre avait officiellement lieu l'ouverture de l'exposition autour de Johnny à Bruxelles. L'occasion parfaite pour les plus grands fans de l'artiste de parcourir toute sa carrière, en découvrant des tenues de scène prêtées par Laeticia, des voitures de collection, des instruments lui ayant appartenu et la reconstitution apparemment bluffante de certaines pièces importants pour lui à l'image de son bureau de Marne-la-Coquette, endroit même où Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle à l'âge de 74 ans. Poignant.