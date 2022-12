Laeticia Hallyday bientôt mariée à Jalil Lespert ? Elle se montre très cash sur leur avenir

Ce lundi 5 décembre, c'est un bien triste anniversaire qu'a célébré Laeticia Hallyday, celui des 5 ans de la disparition de son époux Johnny Hallyday. À cette occasion, elle a réuni de nombreux proches du rockeur pour une veillée sur sa tombe. Souriante et heureuse de pouvoir célébrer l'homme de sa vie, elle a pu partager quelques souvenirs de la star ce soir-là, à Saint Barthélemy. À ses côtés manquaient néanmoins trois êtres qui lui sont chers, ses deux filles Jade et Joy Hallyday, retenues en Californie, et son actuel compagnon Jalil Lespert. C'est grâce à lui que la veuve de Johnny a retrouvé le sourire. Mais concernant un projet de mariage, elle se montre assez cash, dans les colonnes du Parisien, ce mercredi 7 décembre.

"J'ai un compagnon qui m'apaise beaucoup, confie Laeticia Hallyday. Il accepte mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois. Ce n'est pas évident pour lui, mais il le fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, avec un regard extrêmement touchant sur mes enfants et moi." Cet été, il a été évoqué de nombreuses fois un possible mariage entre la mère de famille et le réalisateur Jalil Lespert. Pourtant, ce jour, elle se montre plutôt radicale sur le sujet avec nos confrères. "Je porte toujours mon alliance, je n'arriverai jamais à me remarier, révèle-t-elle. Mais aujourd'hui, je parviens à ne plus culpabiliser d'être amoureuse et heureuse." "Le plus difficile dans ce deuil, c'est que je n'ai pas divorcé de Johnny, c'est la vie qui me l'a pris", fait-elle savoir.

Une veillée... sans Jade et Joy !

Ce 5 décembre, une seule et même personne qui occupait son esprit, Johnny. Cinq ans ont passé mais sa veuve et ses filles Jade et Joy ne l'oublient pas. Pour ce triste anniversaire, c'est à Saint-Barthélemy, au petit cimetière de Lorient, où repose le Taulier, que de nombreux de ses proches l'ont entourée pour une veillée forte en émotion. "Nous allons partager beaucoup de sourires et de larmes en la mémoire de mon mari. Merci à vous tous d'avoir fait le déplacement, votre générosité me bouleverse", avait écrit Laeticia Hallyday dans l'invitation. À l'issue de la cérémonie, elle a invité ses amis à se rendre chez Jojo Burger, "comme nous l'avions fait il y a cinq ans". Une cérémonie où Laeticia Hallyday, sublime dans une robe blanche et bohème, la même qu'elle arborait le 11 décembre 2017 lors de l'enterrement de son époux, a dû composer avec l'absence de ses deux adolescentes.