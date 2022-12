Joy Hallyday dégaine une tenue spéciale pour l'inauguration de l'expo Johnny Hallyday, photos inédites

C'était le grand jour ce lundi 19 décembre ! Quelques jours après le cinquième anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday avait donné rendez-vous aux Belges, aux proches du Taulier et à ses fans pour l'inauguration de l'événement qu'elle prépare depuis des années : l'exposition Johnny Hallyday. Itinérant, c'est à Bruxelles que la veuve du rocker a décidé de faire débuter ce projet de longue haleine sur lequel Laeticia ne se laissait aucun droit à l'erreur. C'est une entrée dans l'intimité de l'idole des jeunes que le clan Hallyday offre aux nombreux admirateurs du chanteur, toujours meurtri par sa mort prématurée à l'âge de 74 ans.

C'est bien entourée que Laeticia Hallyday a officialisé le lancement tant attendu. Jade et Joy Hallyday sont venues soutenir leur maman et lui dire à quel point elles étaient fières d'elle et du travail accompli. Les deux adolescentes avaient d'ailleurs sorti leur plus belle tenue pour cette soirée. Joy avait opté pour une robe noire dont le buste était fait en moumoute, "un look spécial pour une soirée spéciale", décrivait-elle sur Instagram. Sa grande soeur n'était pas en reste. Jade s'est dévoilée dans une mini robe dorée, un look aussi pétillant que les souvenirs que son père a laissés à tout le monde. Cinq ans après le drame, le trio de femmes de Johnny Hallyday est toujours aussi soudé par l'amour.