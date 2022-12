Diaporama : Joy Hallyday dégaine une tenue spéciale pour l'inauguration de l'expo Johnny Hallyday, photos inédites

1 / 32 Joy Hallyday dégaine une tenue spéciale pour l'inauguration de l'expo Johnny Hallyday, photos inédites

2 / 32 Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, © Jacovides-Moreau / Bestimage

3 / 32 Jean-Claude Camus, Laeticia Hallyday - L.Hallyday donne une conférence de presse pour l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles Expo le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

4 / 32 Delphine Houba, Echevine de la Culture, du Tourisme, des Grands évènements et du Matériel communal, Jean-Claude Camus, Laeticia Hallyday, guest - L.Hallyday donne une conférence de presse pour l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles Expo le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

5 / 32 Laeticia Hallyday - L.Hallyday donne une conférence de presse pour l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles Expo le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

6 / 32 Jean-Claude Camus et Laeticia Hallyday - L.Hallyday donne une conférence de presse pour l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles Expo le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

7 / 32 Delphine Houba, Echevine de la Culture, du Tourisme, des Grands évènements et du Matériel communal, Jean-Claude Camus, Laeticia Hallyday, guest - L.Hallyday donne une conférence de presse pour l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles Expo le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

8 / 32 Laeticia Hallyday - L.Hallyday donne une conférence de presse pour l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles Expo le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

9 / 32 Laeticia Hallyday - L.Hallyday donne une conférence de presse pour l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles Expo le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

10 / 32 Laeticia Hallyday - L.Hallyday donne une conférence de presse pour l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles Expo le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

11 / 32 Laeticia Hallyday - L.Hallyday donne une conférence de presse pour l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles Expo le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

12 / 32 Carl, chauffeur et garde du corps - Laeticia Hallyday arrive à l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles escortée par des bikers le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

13 / 32 Laeticia Hallyday arrive à l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles escortée par des bikers le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

14 / 32 Laeticia Hallyday arrive à l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles escortée par des bikers le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

15 / 32 Laeticia Hallyday arrive à l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles escortée par des bikers le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

16 / 32 Carl, chauffeur et garde du corps - Laeticia Hallyday arrive à l'exposition Johnny Hallyday à Bruxelles escortée par des bikers le 19 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

17 / 32 Joy, Jade et un ami (Andrea) - Après avoir déjeuné au restaurant "La Poule au Pot" avec son compagnon P. Balland et sa mère, Laeticia Hallyday est allée faire du shopping chez Dior Avenue Montaigne pour acheter un cadeau à son amie E. Piège à Paris, le 23 juin 2020. Carl l'attendait à la sortie de la boutique et ils sont partis en voiture directement chez E. Piège. Jade et Joy (les filles de Laeticia) accompagnées de Maryline Issartier, Alcea (la demi-soeur de Laeticia, fille d'A. Boudou) et Andrea (un ami de Jade) sont arrivés par la suite chez E. Piège. Les filles sont ensuite reparties chacune de leur côté. © BestImage

18 / 32 Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy ont quitté la villa de Los Angeles pour se rendre à l'aéroport LAX de Los Angeles et prendre un vol à destination de Paris, le 11 octobre 2020. Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et un couple d'amis ont aidé Laeticia a mettre les bagages dans la limousine. Une fois arrivées à l'aéroport, Laeticia et ses filles, qui portent des masques de protection contre le Coronavirus (Covid-19), poussent les chariots avec les bagages. Laeticia présente ses documents au comptoir. Dans sa main, 5 passeports, 3 français et 2 américains (Joy a moins de 16 ans donc n'a pas de passeport à son nom) Laeticia arbore une coupe de cheveux plus courte! © BestImage

19 / 32 Laeticia Hallyday et ses filles Jade, 15 ans, et Joy, 11 ans, promènent leur chien Cheyenne dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, pendant la période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), le 1er avril 2020. © BestImage

20 / 32 Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. Le 21 octobre 2020 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, © Jacovides-Moreau / Bestimage

21 / 32 Exclusif - Après avoir déjeuné au restaurant "La Poule au Pot" avec son compagnon P. Balland et sa mère, Laeticia Hallyday est allée faire du shopping chez Dior Avenue Montaigne pour acheter un cadeau à son amie E. Piège à Paris, le 23 juin 2020. Carl l'attendait à la sortie de la boutique et ils sont partis en voiture directement chez E. Piège. Jade et Joy (les filles de Laeticia) accompagnées de Maryline Issartier, Alcea (la demi-soeur de Laeticia, fille d'A. Boudou) et Andrea (un ami de Jade) sont arrivés par la suite chez E. Piège. Les filles sont ensuite reparties chacune de leur côté. © BestImage

22 / 32 Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent, avec des masques de protection contre l'épidémie de coronavirus (Covid-19), à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France, France, le 18 juin 2020. © BestImage

23 / 32 Exclusif - A la sortie de chez Anne Marcassus, Laeticia Hallyday, sa fille Joy Hallyday et Romy (la fille d'H.d'Estève) rejoignent Jalil Lespert et Jade Hallyday pour aller dîner au restaurant Taokan à Paris, le 29 juin 2021. Ils sont accompagnés de Carl, le chauffeur de Laeticia. © BestImage

24 / 32 Exclusif - Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, son compagnon Pascal Balland et sa fille Mathilde arrivent à l'aéroport de Bozeman dans le Montana pour un séjour au ski, le 15 février 2020. Il sont accueillis par Philippe Stouvenot (architecte de la villa Jade à Saint-Barthélemy) à l'aéroport. Pascal est allé chercher le 4x4 de location pendant que Laeticia et les filles attendent dans le hall. Ils sont ensuite partis dans des voitures séparées, les filles avec Philippe Stouvenot et Pascal et Laeticia ont suivi avec le 4x4. Ils se sont arrêtés deux fois pour regarder des animaux sauvages sur le bord de la route. Arrivés à la maison, ils resteront le temps de décharger les bagages et de s'installer rapidement. Ensuite ils sont allés louer des skis dans la ville la plus proche du chalet, Big Sky. Les filles iront skier mais Leaticia est ressortie sans ski de location! Comme Pascal a une attelle à la jambe droite, il ne devrait pas faire de ski... peut-être qu'elle a decidé de rester avec lui et de ne pas aller sur les pistes...? Ils sont ensuite rentrés au chalet. © BestImage

25 / 32 Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Projection au Grand Rex à Paris des documentaires "Johnny USA" et "A nos promesses" à l'occasion de la Journée Spéciale Johnny, son rêve américain. Le 21 octobre 2020 © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, © Jacovides-Moreau / Bestimage

26 / 32 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021. Son compagnon Jalil Lespert lui a fait la surprise de venir l'accueillir à l'aéroport avec sa fille Gena ! Laeticia porte un t-shirt à l'effigie de Johnny Hallyday. © BestImage

27 / 32 Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy ont quitté la villa de Los Angeles pour se rendre à l'aéroport LAX de Los Angeles et prendre un vol à destination de Paris, le 11 octobre 2020. Le prince Emmanuel Philibert de Savoie et un couple d'amis ont aidé Laeticia a mettre les bagages dans la limousine. Une fois arrivées à l'aéroport, Laeticia et ses filles, qui portent des masques de protection contre le Coronavirus (Covid-19), poussent les chariots avec les bagages. Laeticia présente ses documents au comptoir. Dans sa main, 5 passeports, 3 français et 2 américains (Joy a moins de 16 ans donc n'a pas de passeport à son nom) Laeticia arbore une coupe de cheveux plus courte! © BestImage

28 / 32 Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent, avec des masques de protection contre l'épidémie de coronavirus (Covid-19), à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France, France, le 18 juin 2020. © BestImage

29 / 32 Laeticia Hallyday et ses filles Jade, 15 ans, et Joy, 11 ans, promènent leur chien Cheyenne dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, pendant la période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), le 1er avril 2020. © BestImage

30 / 32 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy font du shopping dans une boutique de sport à Santa Monica le 18 janvier 2020. Elles sont ensuite allées déjeuner au restaurant Sushi Roku, avant de rejoindre Mathilde Balland un peu plus loin sur la 3rd Street Promenade à Santa Monica. Jade et Mathilde sont visiblement de plus en plus amies et prennent la pose pour une photo avec Laeticia. Elles sont ensuite allées se promener pendant que Laeticia rentrait avec Joy à la villa. © BestImage

31 / 32 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy font du shopping à Santa Monica le 17 janvier 2020. Sur le retour de l'école elles se sont arrêtées dans une boutique de bougies parfumées confectionnées sur mesure, le Stone Candles Bar. Joy insiste pour aider sa mère à porter le gros carton rempli de bougies qu'elles viennent de récupérer. Puis elles se sont rendues au Starbucks de Pacific Palisades. Les filles portent l'uniforme de l'école. © BestImage