"Entendre ta voix" : Les lettres intimes de Jade et Joy Hallyday à Johnny dévoilées, et lues par les adolescentes

Le jeudi 8 décembre, les fans vont retrouver sur M6 le documentaire inédit et intime Johnny par Laeticia. Un film fait des images intimes de Laeticia Hallyday, immortalisées tout au long de sa vie avec le rockeur regretté. L'occasion de découvrir tous ces moments de folie mais aussi les périodes plus compliquées. Comme celles qu'ils ont dû surmonter ensemble alors qu'ils voulaient fonder une famille. Un parcours du combattant par le couple, marqué pas de nombreuses FIV peu fructueuses et une fausse couche. Mais finalement, Johnny et Laeticia ont pu accueillir dans la plus grande joie deux filles Jade et Joy.

Deux filles qui ont changé leur vie à jamais et qui cinq ans après la mort de leur papa, ressentent toujours le même manque. Si Joy, la cadette, exprime plus facilement ses sentiments par le biais de son compte Instagram, multipliant les témoignages à l'attention de Johnny, Jade l'aînée est bien plus discrète. Mais toutes les deux ont accepté de participer au documentaire Johnny par Laeticia. Si elles n'apparaissent pas face caméra, à l'exception d'images d'archives quand elles étaient plus jeunes, ont peut en revanche les entendre lire une lettre à leur père, à la fin du film.

À se marrer tous les quatre

"Mon papa d'amour, j'écoute tes chansons pour entendre ta voix, chaque jour, je pense aux moments les plus chers qu'on a passés ensemble dans ton bureau, à regarder des films d'horreur, à faire des blagues, et à se marrer tous les quatre. Nous quatre pour la vie à jamais, et personne d'autre. Je t'aime", lit Jade. "Papa, tu es le meilleur, continue ensuite Joy. Le plus gentil, tu nous manques terriblement fort, pour nous tu étais une légende, un idole mais encore mieux un papa, notre papa. Tu nous as aidées jusqu'au bout, merci d'avoir été là pour nous." Et ainsi s'achève le documentaire sur ces belles paroles bouleversantes des filles de l'artiste. Et si elles n'ont pu être présentes cette année à la veillée, à Saint-Barth à l'occasion des 5 ans de la disparition de la star, les filles cadettes du rockeur ont choisi de jolis mots pour parler de leur papa sur les réseaux sociaux.