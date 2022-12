Laeticia Hallyday trompée par Johnny : "Je remercie cette fille !", déclaration improbable mais assumée

Laeticia Hallyday a été trompée et elle a trompé. Ce sujet très personnel évoqué notamment dans le documentaire Johnny par Laeticia diffusée le 8 décembre dernier sur M6 - un véritable succès puisqu'il a attiré 2,7 millions de téléspectateurs -, Laeticia l'a à nouveau abordé sur le plateau de Quelle Epoque ! samedi 10 décembre 2022. Cette séquence a été enregistrée avant le départ de Laeticia pour l'hommage des cinq ans à Johnny à Saint Barthélémy, le 5 décembre dernier.

Lors de son passage dans le programme de France 2 coanimé par Léa Salamé et Christophe Dechavanne (enregistré il y a deux semaines, elle est rentrée à Los Angeles depuis ndlr), la veuve de Johnny Hallyday a accepté de se livrer à coeur ouvert sur diverses thématiques très personnelles. Mariée durant plus de vingt ans au rockeur préféré des Français, la maman de Jade et Joy n'a pas vécu une histoire d'amour des plus calme avec Johnny. Bien au contraire ! Mais qu'importe les épreuves, leur mariage a su résister à toutes les tempêtes.

J'ai beaucoup de gratitude pour elle

Parmi celles-ci, l'infidélité. Oui Johnny a été infidèle à Laeticia, tout comme elle l'a trompé des années plus tard, pour se venger. Questionnée sur ces adultères par Léa Salamé, Laeticia Hallyday a adopté une position surprenante mais totalement assumée. "Ca a été une épreuve pour moi, je ne pensais pas que notre histoire pouvait être aussi fragile", a témoigné dans un premier temps Laeticia, avant d'évoquer ouvertement celle qui a eu une histoire extra-conjugale avec son mari. "Je remercie cette fille ! J'ai beaucoup de gratitude pour elle", a d'abord lâché Laeticia Hallyday face à une Léa Salamé quelque peu surprise. "C'est pas très féministe tout ça mais j'assume complètement", a-t-elle poursuivi, avant de s'expliquer plus en détails. "Oui, parce que je pense que mon couple n'aurait pas tenu. Finalement, c'est une épreuve qui a sauvé mon couple", a ajouté la veuve de Johnny Hallyday, disant que durant un temps elle a "oublié" qu'elle avait un mari, de se rendre disponible pour lui.

Laeticia a fauté à son tour, dans un moment de faiblesse"

Quelques années plus tard, Laeticia Hallyday est à son tour tombée sous le charme d'un autre homme que son mari, une vengeance, en partie, suite à la tromperie du chanteur. La maman de Jade et Joy voulait également se prouver à elle-même qu'elle pouvait encore séduire. "J'ai eu un moment de faiblesse", a-t-elle reconnu. Un écart dans son mariage dont Johnny Hallyday a eu connaissance et qui l'a rendu furieux...

Un témoignage très franc et très personnel qui rappelle que rien n'est jamais acquis dans un couple, même après plusieurs années de mariage...

Au cours de l'émission, Léa Salamé, Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière ont également accueilli, Clément Beaune, Bilal Hassani mais aussi Philippine Leroy-Beaulieu et JoeyStarr qui s'est notamment confié sur les mères de ses filles, des "emmerdeuses de compétition". Côté audiences, l'émission du 10 décembre 2022 a attiré près 1,052 million de téléspectateurs soit 14,6 % de PDA. Encore une belle soirée pour Quelle époque !