"C'est difficile" : Laeticia Hallyday se livre sur l'absence de Jade et Joy à ses côtés, la raison dévoilée

Pour se rendre devant la tombe si parfaitement éclairée de Johnny, ce lundi 5 décembre, Laeticia Hallyday a choisi de porter une très jolie robe bohème, la même qu'elle arborait le 11 décembre 2017 lors de l'enterrement de son époux. Les cheveux naturellement ondulés, elle affichait un sourire radieux lors de cette veillée, qui s'est déroulée à Saint-Barthélemy, au petit cimetière de Lorient, où repose le Taulier. C'est un moment si particulier et qui lui tient tant à coeur, à elle mais aussi à tous les proches qui se réunissent autour de la légende regrettée. Si elle a pu partager larmes, souvenirs, mais aussi rire avec quelques invités présents, Laeticia Hallyday ne cache néanmoins pas que l'absence de ses filles a été compliquée.

Car cette année, Jade et Joy Hallyday n'étaient pas présentes. "Pour la première fois, les filles ne sont pas avec moi", rapporte Laeticia Hallyday à nos confrères du Parisien, ce mercredi 7 décembre. "C'est difficile", admet la mère de famille. "Mais elles ont le bac et le brevet blancs à Los Angeles", explique celle qui partage désormais sa vie avec Jalil Lespert, un compagnon qui l'apaise selon ses mots. Elle a donc dû se passer des deux adolescentes le soir de cette veillée, forte en émotion. Mais pas question pour elle de manquer cet anniversaire. "J'ai pu rester un mois sur l'île et j'allais sur sa tombe tous les jours, se remémore la veuve. On a commencé à allumer des bougies et c'est devenu un rituel."

On nous a beaucoup jugés sur cela

Si beaucoup de fans ont pu s'interroger d'enterrer Johnny Hallyday à Saint-Barth' et non en France, la mère de Jade et Joy tient à rappeler que c'est le rockeur qui avait pris cette décision. "On nous a beaucoup jugés sur cela, mais c'était son choix, fait-elle savoir. C'est compliqué pour les fans de se déplacer, mais lorsqu'ils font ce pèlerinage, ils comprennent ce choix et son amour pour cette île. Johnny était très attaché à ses habitants et à leur histoire. Ils lui en étaient reconnaissants." Si elle s'y rend moins souvent qu'avant, Laeticia Hallyday y passe néanmoins encore entre cinq et six semaines par an.