Laeticia Hallyday, "un couple à trois" : ses surprenantes confessions sur Jalil Lespert

Une nouvelle année s'est écoulée sans Johnny Hallyday. Chaque 5 décembre, triste jour de son départ, depuis 2017, c'est à Saint-Barthélemy, où repose le chanteur, que Laeticia Hallyday se rend pour organiser une veillée sur sa tombe, entourée de fans, de proches et d'anonymes venus chanter et se remémorer. Chansons, bougies, sourires et câlins... Ce rendez-vous très important, Laeticia Hallyday ne pourra jamais le manquer, qu'importe les changements de sa vie. En souvenir, elle portait la même robe que lors des obsèques du 11 décembre 2017.

Depuis fin 2020, Laeticia Hallyday partage la vie de Jalil Lespert, cinéaste à qui l'on doit notamment le film Yves Saint Laurent avec Pierre Niney. Après la pluie est venu le beau temps pour la veuve du chanteur dont la vie avec Jade et Joy, leurs deux filles, était devenue bien vide malgré tout. Jalil Lespert a réussi à lui redonner le sourire et à la faire renouer avec le bonheur. Mais loin de Laeticia l'idée de mettre Johnny de côté. Bien au contraire. Les hommages se multiplient. Un musée est en cours de création, elle réfléchit même à la création d'une comédie musicale.

Jalil Lespert a-t-il réussi à se faire une place au milieu de tout l'amour qui continue d'exister entre Laeticia et Johnny ? La réponse est oui : "J'ai un compagnon – Jalil Lespert – qui m'apaise beaucoup. Il a beaucoup de courage, car il accepte mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois, indique Laeticia dans une interview au Parisien ce 6 décembre. Ce n'est pas évident pour lui, mais il le fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, avec un regard extrêmement touchant sur mes enfants et moi. C'est à moi de me remettre en question et d'avancer."

Je porte toujours mon alliance

Comme Laeticia Hallyday le précise, cette séparation d'avec Johnny n'a pas été décidée. Elle n'a pas eu le choix : "Le plus difficile dans ce deuil, c'est que je n'ai pas divorcé de Johnny, c'est la vie qui me l'a pris. Je porte toujours mon alliance, je n'arriverai jamais à me remarier. Mais aujourd'hui, j'arrive à ne plus culpabiliser d'être amoureuse et heureuse." Petit à petit, la vie a laissé place au renouveau. Si l'idée d'un mariage ne sera peut-être jamais à l'ordre du jour, les projets n'en sont pas moins présents. Jalil et Laeticia vivent ensemble à Los Angeles, dans la nouvelle maison achetée par la veuve, et forment une belle famille recomposée avec leurs enfants et passent le plus de temps ensemble dès que leurs emplois du temps le permettent. Sous le tendre regard de Johnny, sans doute, qui souhaitait que Laeticia refasse sa vie...