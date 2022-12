Laeticia Hallyday naturelle et bohème devant la tombe de Johnny : une veillée loin de ses filles Jade et Joy

Ce lundi 5 décembre, Laeticia Hallyday n'avait qu'une seule et même personne qui occupait son esprit : Johnny. Cinq ans déjà que le rockeur est décédé. Un tragique moment que sa veuve n'oubliera jamais. Sur RTL, en 2018, elle était revenue sur cette difficile épreuve. "J'ai finalement compris dans le regard de Daniel Dos Reis (le coach sportif de Johnny, ndlr) qui était dans la chambre avec lui que c'était fini. J'ai hurlé, j'étais un genou à terre. Le monde continue de tourner, alors que le mien s'effondre", avait fait savoir la mère de Jade et Joy Hallyday. Ce lundi, pour ce triste anniversaire, Laeticia Hallyday a pu compter sur l'amour de tous leurs proches pour une veillée, qui s'est déroulée à Saint-Barthélemy, au petit cimetière de Lorient, où repose le Taulier.

"Je suis très heureuse et émue de vous retrouver ce soir, écrit la mère de famille dans un message partagé sur Instagram. Nous allons partager beaucoup de sourires et de larmes en la mémoire de mon mari. Merci à vous tous d'avoir fait le déplacement, votre générosité me bouleverse." Laeticia Hallyday rappelle dans cette invitation que dans ce lieu de repos de recueillement, elle compte sur ses proches pour "respecter la quiétude". À l'issue de la cérémonie, la veuve de 47 ans a invité ses amis à se rendre chez Jojo Burger, "comme nous l'avions fait il y a cinq ans", précise-t-elle à la fin du message.

L'absence de Jade et Joy

Et tous ses proches étaient présents à ses côtés à cette superbe cérémonie, ainsi que de très nombreux fans. Si Joy et Jade Hallyday n'avaient pas pu être présentes, en raison de leurs études qui les ont retenues à Los Angeles, Hoda Roche, sa fidèle alliée, était bien là. Sur les images partagées par Laeticia Hallyday, on peut la voir vêtue d'une superbe robe bohème blanche, les épaules dénudées. Les cheveux bouclés, elle affiche un sourire, entourée de tous les gens pour qui Johnny a compté. Devant la tombe du rockeur, parfaitement décoré, ils se sont réunis pour cet anniversaire si particulier.

Si les aînés du chanteur regretté, David Hallyday et Laura Smet, n'étaient pas présents, cela n'empêche les deux artistes d'avoir pensé à leur papa. Sur Instagram, le fils de Johnny et Sylvie Vartan a notamment partagé ses sentiments avec une magnifique citation du Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. "C'est comme pour la fleur, si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, la nuit, c'est doux de regarder le ciel", a-t-il écrit. Quant à Jade et Joy, si elles n'ont pu être là, lesfilles cadettes du rockeur ont choisi de jolis mots pour parler de leur papa sur les réseaux sociaux.