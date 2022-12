"Deux belles emmerdeuses de compétition" : Joeystarr évoque les mères de ses fils face à Léa Salamé

Papa de Matisse, né le 7 septembre 2005, de Khalil, né le 15 août 2007 (fruits de son amour avec Leïla Dixmier) et de Marcello (né en janvier 2015), Joeystarr a livré quelques détails sur les mères de ses enfants sur le plateau de l'émission Quelle Epoque ! (France 2) le 10 décembre 2022.

Face àLéa Salamé, le rappeur de 55 ans, d'ordinaire très discret sur sa vie privée, a également évoqué ses fils qui semblent être éduqués de manière très sévère par leurs mamans. "Sur les écrans vous êtes durs par exemple avec vos enfants ?", lui a demandé l'animatrice. "Eh bien non parce que je ne suis pas tout seul et que c'est pas du tout péjoratif mais je les ai faits avec deux belles emmerdeuses de compétition", a répondu l'interprète du titre Métèque.

"Elles apprécieront ! C'est pas négatif ?", a ajouté Léa Salamé, un peu surprise par la manière dont Joeystarr qualifie ses ex. Très vite, le rappeur s'est expliqué : "Ah non non mais je veux dire elles sont de vraies louves. Du coup on n'a pas ce 'problème' des écrans. En fait d'ailleurs je trouve qu'à l'heure actuelle on est un peu trop laxistes avec eux là-dessus."

Elles s'occupent de l'esprit

N'ayant pas forcément eu un parcours scolaire exemplaire, l'acolyte de Koolshen - en pleine promotion de son nouveau livre de cuisine intitulé Mon guide Bistronomik par Joey Starr & friends - s'est même étonné du fait que ses fils soient des élèves studieux à l'école : "J'ai des enfants qui bossent bien à l'école s'il te plait !". "Grâce à leurs mères c'est ça ?" a demandé Léa Salamé. "Bah ouais ! Moi je m'occupe juste du corps et elles elles s'occupent de l'esprit", a-t-il répondu. "C'est beau", a ajouté l'animatrice, sûrement touchée de voir le côté très tendre et papa poule de Joeystarr.

Au cours de l'émission, Léa Salamé, Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière ont également accueilliLaeticia Hallyday, Clément Beaune, Bilal Hassani mais aussi Philippine Leroy-Beaulieu. Côté audiences, l'émission diffusée le 10 décembre 2022 a attiré près 1,052 million de téléspectateurs soit 14,6 % de PDA. Encore une belle soirée pour Quelle époque !