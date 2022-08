"J'ai l'air d'un connard" : JoeyStarr sur TikTok, son fils Khalil (14 ans) déjà plus grand que lui !

"Ok mais c'est quand même ma première vidéo sur TikTok... D'accord mais toi tu m'assumes toi mon fils ?", demande ensuite le rappeur. Prenant un air plus sérieux, l'ancien membre du groupe NTM se présente ensuite de manière plus conventionnelle : "Salut c'est Joeystarr bon j'enlève mes lunettes parce qu'à mon âge on a la vue qui baisse. On est en vacances on est avec mon fils, celui là, et bah voilà ça y est on est sur TikTok.. Pour conclure, JoeyStarr termine sa vidéo en faisant son signe fétiche, en faisant frétiller sa langue entre deux de ses doigts.

"C'est mon fils qui gère mon Tiktok jusqu'à la fin de l'été" a-t-il écrit en légende ajoutant les hashtags : #unmorvillepeuencacherunautre #monhasthagmabataille #pourtoi #foryou#fyp. "Ah aie aie !!!!! Enfin sur tiktok !!!!!!", "Le jaguar est dans la place tik tok", "Il a grandi ton fils", "J'adore le son derrière" ont réagi certains internautes, ravis et amusés de découvrir le jaguar sur Tiktok.