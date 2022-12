Diaporama : "Deux belles emmerdeuses de compétition" : Joeystarr évoque les mères de ses fils face à Léa Salamé

JoeyStarr avec deux de ses trois fils, Khalil (à gauche) et Matisse (à droite), nés de sa relation avec Leïla Sy. © Instagram, joeystar_r_dah_punkfunkhero

JoeyStarr, son ex-compagne Leïla Sy et leur fils Matisse au défilé Jean-Charles de Castelbajac (collection automne-hiver) à Paris © Abaca

JoeyStarr en vacances à Pau avec sa compagne et leur fils Marcello (7 mois) - juillet 2015 © Instagram

JoeyStarr et son fils Matisse Morville. © Instagram, JoeyStarr

8 / 10