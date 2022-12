Laeticia Hallyday divine en robe noire moulante : Jalil Lespert à ses côtés pour lancer l'expo Johnny Hallyday

Ce lundi 19 décembre, Laeticia Hallyday ne l'oubliera jamais. Vêtue d'une superbe longue robe noire, moulant ses formes, et au col roulé très chic en cette période hivernale, elle a assisté à l'inauguration de l'événement qu'elle prépare depuis des années : l'exposition Johnny Hallyday. Quelques jours seulement après le cinquième anniversaire de la mort du célèbre rockeur, sa veuve et ses filles Joy et Jade Hallyday se sont rendues à Bruxelles pour démarrer cet évènement majeur, un projet de longue haleine sur lequel Laeticia ne se laissait aucun droit à l'erreur. Une exposition qui propose aux fans une entrée dans l'intimité de l'idole des jeunes.

Et pour l'occasion, Laeticia Hallyday a pu compter sur le soutien de Jean-Claude Camus, présent à ses côtés lors de la conférence de presse, mais surtout de son compagnon Jalil Lespert. Comme partagé sur son compte Instagram, la mère de famille et le cinéaste se sont bien amusés au photocall de l'exposition. Souriants et complices, ils ont décidé de vivre ce moment à deux. Le réalisateur a réussi au fil du temps à trouver sa place au sein de ce couple éternel formé par Laeticia et Johnny. "J'ai un compagnon – Jalil Lespert – qui m'apaise beaucoup. Il a beaucoup de courage, car il accepte mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois, confiait Laeticia Hallyday dans une interview au Parisien le 6 décembre. Ce n'est pas évident pour lui, mais il le fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, avec un regard extrêmement touchant sur mes enfants et moi. C'est à moi de me remettre en question et d'avancer."

Joy Hallyday dégaine une tenue spéciale

Et Laeticia Hallyday a aussi eu la chance d'être entourée de ses filles. Jade et Joy Hallyday sont venues soutenir leur maman et lui dire à quel point elles étaient fières d'elle et du travail accompli. Les deux adolescentes avaient d'ailleurs sorti leurs plus belles tenues pour cette soirée, notamment Joy qui avait dégainé une tenue spéciale et très élégante. Une robe noire dont le buste était fait en moumoute, qui lui allait à merveille. Sa grande soeur n'était pas en reste puisque Jade s'est dévoilée dans une mini robe dorée. Cinq ans après le drame, le trio de femmes de Johnny Hallyday est toujours aussi soudé par l'amour et l'a prouvé une nouvelle fois lors du lancement de cette exposition tant attendue.

Un parcours sur scène et intime qui va régaler les fans. Des meilleurs moments aux périodes les plus sombres, la vie de Johnny Hallyday n'aura plus de secret pour personne, alors qu'ils pourront arpenter les couloirs de cette expo en forme de guitare. Costumes de scène exceptionnels prêtés par Laeticia, reconstitutions exactes des pièces chères au coeur du chanteur, le bureau de Marne-la-Coquette, identique au détail près, qui avait été aménagé en chambre médicale à la fin de sa vie et dans lequel il a rendu son dernier souffle, tout y est. C'est à Paris que l'exposition posera ensuite ses valises, en janvier 2024.