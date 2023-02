Diaporama : "C'est juste une p*tain de frustrée !" : Kelly Vedovelli atomisée par une célèbre star de télé-réalité

Kelly Vedovelli a récemment insulté Joy Hallyday, fille adoptive de Laeticia et Johnny Hallyday. Exclusif - Kelly Vedovelli sur la plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 7 février 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Depuis, elle est sous le feu des critiques. Info - Plainte de Laeticia Hallyday pour Injures publiques contre sa fille Joy dans l'émission "Touche pas à mon poste" - Exclusif - Kelly Vedovelli - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 02/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Sur Instagram, Jazz Correia a pris la parole ce lundi 20 février 2023 pour prendre la défense de Joy Hallyday. Jazz et Laurent pour une soirée Louis Vuitton © Instagram

5 / 17