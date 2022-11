Raymond Aabou n'est pas le vrai nom du chroniqueur de TPMP ! Cyril Hanouna impliqué dans cette affaire...

Le chroniqueur de 46 ans s'est rapidement imposé dans la bande de Touche pas à mon poste. Son franc-parler a rapidement conquis les téléspectateurs de C8 qui savourent chacune de ses séquences. Mais combien savent qu'en réalité, Raymond n'est pas son vrai prénom ?

De 2011 à 2013, Cyril Hanouna était aux commandes de la matinale de Virgin Radio (en parallèle d'autres émissions comme TPMP ou Nouvelle Star). Une émission à laquelle a participé Raymond Aabou. "Je faisais des défis dans la rue pour Hanouna le matin. Il m'avait mis à l'essai une semaine le temps de faire mes preuves et j'étais resté quasiment toute la saison, entre septembre 2011 et avril 2012", a-t-il confié en juin dernier à TV Mag.

Mais ce n'est qu'en 2015 que le chauffeur-livreur - qui a récemment fait face à la mort de son papa - a réalisé ses premiers pas à la télévision, dans Touche pas à mon sport. Cyril Hanouna lui avait promis qu'ils retravailleraient ensemble, et il n'a pas menti. "Je me suis retrouvé sur le plateau avec Estelle Denis déguisé avec un survêt et un bonnet à pompon sur la tête. Cyril avait décidé que je serai "Raymond le supporter" au milieu de pros comme Daniel Riolo, Henri Leconte, Pierre Ménès, Dominique Grimault, Raymond Domenech... C'était lunaire! (Rires)", s'est-il souvenu.

Le véritable prénom de Raymond Aabou est...

Depuis, Raymond Aabou n'a pas quitté l'antenne. Mais pour collaborer avec Cyril Hanouna, il a dû accepter d'opérer un grand changement. Il a en effet... changé de nom. Il s'appelle en réalité Cyril et a expliqué pour quelle raison il n'a pu conserver son prénom : "C'est mon deuxième prénom que Cyril m'a fait adopter lorsque nous avons commencé à travailler ensemble à la radio. Il ne pouvait pas y avoir deux Cyril dans la même émission."

Seuls ses proches l'appellent donc Cyril et cela lui fait "un bien fou". "Cela vient le plus souvent des gens qui me sont proches et qui me connaissent vraiment. Dans une journée, on va m'appeler 100 fois Raymond et ça me permet de savoir que j'ai affaire à des gens qui me connaissent par le biais de la télévision. Dans les coulisses de Touche pas à mon poste, à part trois ou quatre personnes, tout le monde m'appelle Raymond", a-t-il conclu.