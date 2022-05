Raymond Aabou (TPMP) en couple : rares et drôles confidences sur la femme de sa vie

Il est vite devenu l'une des figures emblématiques de Touche pas à mon poste (C8). Raymond Aabou se fait souvent remarquer pour son franc-parler et ses opinions bien tranchées. Il avait d'ailleurs quitté le plateau en mars dernier à la suite d'une altercation. Mais quand il s'agit d'évoquer sa vie privée, le chauffeur-livreur est un peu moins bavard. Il avait malgré tout accepté de faire quelques confidences le mois dernier.

Le 7 avril 2022, avant de lancer officiellement son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a interrogé les chroniqueurs sur leur vie amoureuse. Le présentateur de 47 ans a demandé à Raymond Aabou où est-ce qu'il en était sentimentalement. "Je suis bien je suis bien", a-t-il simplement répondu. Son patron a donc fait remarquer qu'un mystère planait autour de sa vie amoureuse. Et son interlocuteur de répondre que c'était uniquement parce qu'il ne l'interrogeait jamais sur le sujet.

"Je suis maqué", a-t-il ensuite affirmé. Une déclaration qui a attisé la curiosité de Cyril Hanouna et des autres membres de l'équipe présents sur le plateau. Il a ensuite révélé que cela faisait un moment qu'il n'avait pas fait l'amour car sa libido n'était plus la même depuis qu'il a pris des brûleurs de graisse. Puis, il a tenté de changer de sujet en expliquant que ce genre de traitement ne fonctionnait pas du tout car il avait grossi au final.

Mais c'était mal connaître Baba qui l'a vite de nouveau interrogé sur sa vie de couple. "Je suis toujours avec elle. Je serai toujours avec elle, c'est la mère de mes enfants" a-t-il avoué. S'il n'a pas dévoilé l'identité de la femme qui partage sa vie, il a révélé qu'il était avec elle depuis de très nombreuses années. Depuis 1976 précisément. "Je l'ai rencontrée à la maternelle. Quand j'étais petit je lui écrivais des lettres. Je voulais tuer son père", a-t-il lancé. Des déclarations qui ont provoqué l'hilarité sur le plateau. "D'ailleurs je l'embrasse", a-t-il conclu.

Raymond Aabou n'en a malheureusement pas dit plus. Un flou qui a encore plus attisé la curiosité de toute l'équipe et à coup sûr, celle des téléspectateurs.