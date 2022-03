Cyril Hanouna et son clash avec Raymond Aabou : le chroniqueur s'explique en direct

Dans Touche pas à mon poste, des clashs entre les chroniqueurs, et parfois avec Cyril Hanouna, ont lieu. Le plus récent concernait Raymond Aabou lors de la venue sur le plateau de Ruby Nikara aux pratiques commerciales douteuses (elle vend notamment l'eau de son bain). Agacé par les propos tenus par la jeune femme et le fait que Cyril Hanouna lui dise qu'il pouvait partir si la ligne éditoriale de l'émission de lui plaisait pas, le chroniqueur s'était exécuté. Au cours du week-end suivant, ses échanges sur Twitter avec Cyril Hanouna avaient tout ce qu'il y a de plus normal, provoquant l'incompréhension de certains internautes, témoins de cette réconciliation. Si certains avaient pris sa défense, d'autres s'étaient aussi attaqués au boss de Touche pas à mon poste. Un détail qui a chagriné Raymond Aabou.

Ce mardi 15 mars 2022, le chroniqueur a tenu à revenir sur le clash, les circonstances de l'incident et le fait que Cyril Hanouna lui avait reproché de "toucher à la ligne éditoriale" de l'émission : "Il y a des équipes qui bossent depuis 9 heures sur une ligne éditoriale, sur des sujets. Moi, pendant qu'ils bossent, je suis en train de livrer, je fais autre chose et je ne m'intéresse pas du tout à l'émission. J'arrive ici, il est 18 heures, après le boulot. Je viens ici comme dans une récréation et quand je ne suis pas d'accord avec la ligne éditoriale, tu sens qu'on attaque tes équipes, tu me dis 'si tu n'es pas content tu peux y aller'. Effectivement, je n'étais pas content, je suis parti".

Si les choses se sont aussitôt détendues avec Cyril Hanouna, ce dernier a fait l'objet de critiques de la part de la Twittosphère. Un fait que Raymond Aabou n'a pas bien vécu : "Merci pour les messages, vous êtes adorables mais quand vous attaquez Cyril, vous attaquez mon pote. Je suis le seul à avoir la chance de me lever, de partir comme ça et de revenir. Ce n'est pas la première fois que je suis parti. Je suis parti une fois quand je me suis embrouillé avec Gilles, une fois quand je me suis embrouillé avec Matthieu Delormeau, c'est la 3ème fois. Je suis le mec de TPMP qui a quitté le plus de fois le plateau. J'ai passé plus de temps à sortir qu'à rester là. J'ai une chance pas possible. Pendant deux mois, je peux ne pas venir, j'ai quand même le sms qui me dit 'tu reviens quand tu veux'. C'est bien de se dire les choses en direct, on ne triche pas." Le message est passé.