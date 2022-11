Raymond Aabou touché par un drame et absent de TPMP : Cyril Hanouna fait de tristes révélations

Le 16 novembre 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'une émission inédite de Touche pas à mon poste (C8). Elle a notamment été marquée par la réaction d'Ayem Nour après les accusations d'enlèvement de son fils Ayvin (6 ans). Mais pas que ! Le présentateur de 48 ans a aussi eu une tendre pensée pour l'un de ses chroniqueurs qui est actuellement dans un profond chagrin.

Chaque soir, les téléspectateurs de C8 attendent avec impatience l'émission de Cyril Hanouna afin de se divertir. Le présentateur phare de C8 est entouré de ses fidèles chroniqueurs parmi lesquels Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi, Gilles Verdez ou Matthieu Delormeau. Raymond Aabou est également devenu l'une des personnalités les plus appréciées du public. Sa franchise a fait mouche, il est donc souvent autour de la table de l'équipe de Cyril Hanouna. Mais depuis le début de la semaine, le chroniqueur-livreur est absent.

Raymond Aabou en deuil

Raymond Aabou n'est en effet pas présent pour le plus grand regret des téléspectateurs. Une absence due à une terrible épreuve qu'il est en train d'affronter. Il y a quelques jours, l'ami et employé de Cyril Hanouna a révélé qu'il avait perdu son papa. Pour ce faire, il a partagé une photo d'enfance sur laquelle on peut le voir assis sur un canapé, avec un beau sourire. Son regretté père est à ses côtés, en train de le regarder avec tendresse. "Merci pour tout papa.. j'ai été fier de toi tout le temps.. tu es mon héros repose toi", peut-on lire en légende. Une publication qui a suscité une vague de soutien de sa communauté.