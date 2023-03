Diaporama : "C'est intolérable" : Joy Hallyday insultée par Kelly Vedovelli... Après sa plainte, Laeticia sort du silence

1 / 19 "C'est intolérable" : Joy Hallyday insultée par Kelly Vedovelli... Après sa plainte, Laeticia sort du silence

2 / 19 Laeticia Hallyday est revenue pour la première fois sur l'incident "TPMP" qui a concerné sa fille Joy, 14 ans, il y a près d'un mois Exclusif - Laeticia Hallyday est allée au studio Guillaume Tell à Suresnes, le studio où Johnny enregistrait, avant d'aller à l'hôtel Costes à Paris. Sur place, elle a assisté à l'enregistrement du single de la gagnante du concours organisé par Laeticia Hallyday et Warner Music, Agathe Roberts. Cette dernière s'est produite sur la scène de l'Accor Arena lors du concert-hommage à Johnny Hallyday © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 19 Sur le plateau de l'émission, l'adolescente avait été la cible de critiques virulentes de la part de la chroniqueuse Kelly Vedovelli, qui n'avait pas mâché ses mots au sujet des photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux par la jeune fille Exclusif - Anne Hidalgo, Maire de Paris, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

4 / 19 "Pour moi, c'est hyper vulgaire avec sa langue, sa bouche, ses nichons... Je trouve ça d'une extrême violence physique et psychologique, ça ne va pas du tout. (...) Parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des 'te-pu'. Non mais arrête, tu délires !" Exclusif - Kelly Vedovelli - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 02/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 19 Pour la première fois depuis qu'elle a déposé plainte, Laeticia Hallyday est sortie du silence et s'est exprimée sur les propos de Kelly Vedovelli qu'elle considère comme "intolérables" Laeticia Hallyday - Arrivée au défilé et l'aftershow Jacquemus lors de la Fashion Week Printemps/Ete 2018 de Paris au musée National Picasso à Paris, France, le 25 septembre 2017. © CVS-Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

6 / 19 "La société est dans le jugement. Il y a beaucoup de haine qui s'est installée après le Covid. Il faut protéger nos enfants de ça, explique-t-elle à Sud info. Et malheureusement, ils sont victimes aussi des réseaux sociaux, parce que c'est leur génération. Ce n'est plus la même génération que la nôtre, il y a des codes qu'on ne comprend pas tout le temps. Mais ce que Joy a vécu, à 14 ans, c'est d'une telle violence ! C'est mon devoir de maman de protéger mon enfant, de la protéger de toute cette injustice ". Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, accompagnés de Jade et Joy sont allés rendre visite au Manneken-Pis qui a été rhabillé en hommage à Johnny Hallyday à Bruxelles le 20 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 19 Laeticia Hallyday est catégorique : on ne touche pas à ses filles ! Exclusif - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert et sa fille Joy - Thierry Chassagne reçoit les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur des mains de Lévon Sayan sur le bateau "Le Paris" au port Debilly dans le quartier de Chaillot du 16ème arrondissement de Paris, France, le 13 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

8 / 19 Exclusif - Kelly Vedovelli - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 23/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

9 / 19 Anne Hidalgo, Maire de Paris, Laeticia Hallyday et ses filles Joy et Jade - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." de l'artiste Bertrand Lavier sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 19 Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port. © BestImage, Agence/Bestimage

11 / 19 Laeticia Hallyday - Front Row - Défilé Messika haute joaillerie 2022 collection " Beyond The Light " lors de la fashion week PAP femme printemps / été 2023 le 29 septembre 2022 © Agence Bestimage © BestImage, Agence Bestimage

12 / 19 Exclusif - Kelly Vedovelli sur la plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) diffusée en direct sur C8 le 7 février 2023 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

13 / 19 Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, accompagnés de Jade et Joy sont allés rendre visite au Manneken-Pis qui a été rhabillé en hommage à Johnny Hallyday à Bruxelles le 20 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

14 / 19 Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, accompagnés de Jade et Joy sont allés rendre visite au Manneken-Pis qui a été rhabillé en hommage à Johnny Hallyday à Bruxelles le 20 décembre 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

15 / 19 Johnny Hallyday et sa femme Laeticia Hallyday - Arrivée des people à la soirée "Vogue Paris Foundation Gala" au palais Galliera à Paris, le 6 juillet 2015. © BestImage, Agence / Bestimage

16 / 19 Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port. © BestImage, Agence/Bestimage

17 / 19 Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port. © BestImage, Agence/Bestimage

18 / 19 Exclusif - Laeticia Hallyday est allée voter accompagnée de sa fille Joy au bureau de vote du consulat installé au Lycée Français de Burbank pour le premier tour de l'élection présidentielle le 9 avril 2022. Son ami Jean-Claude Sindres était déjà sur place et l'attendait. Ensuite, Ils sont partis déjeuner au Figaro Bistrot à Los Feliz pour célébrer l'anniversaire de Jean-Claude. © BestImage, Agence / Bestimage