Laeticia Hallyday au bras d'un homme les fesses à l'air : c'est hot avec Pierre !

Laeticia Hallyday souffrira éternellement de l'absence de Johnny Hallyday, l'un des hommes de sa vie et le père de ses filles, Jade, 18 ans et Joy 14 ans. Mais le temps commence à gommer les blessures. La belle blonde a d'ailleurs retrouvé l'amour dans les bras de Jalil Lespert, acteur et réalisateur dont elle partage la vie depuis plus de deux ans. Mais ce jeudi 19 janvier, c'est dans les bras d'un autre cinéaste que Laeticia s'est affichée sur Instagram, plus coquine que jamais.

La veuve de Johnny s'est montrée très charmante compagnie pour une journée bien particulière. Elle a ressorti les dossiers de son grand ami, le réalisateur Pierre Rambaldi, pour ses 60 ans. Et autant dire que les photos que personne n'aurait jamais dû voir étaient de sortie dans la story Instagram de Laeticia (voir notre diaporama). On découvre sur l'une d'entre elles Laeticia et Pierre de face, lui pieds nus, paquet de pâtes à la main, toque sur la tête et une sorte de tablier blanc noué sur le corps, afin de protéger sa tenue en cas d'éclaboussures derrière les fourneaux. Ces photos semblent avoir été prises lors de vacances passées ensemble... à Saint-Barthélemy, où ils ont l'habitude de se retrouver peut-être ?

Mais c'est justement en se retournant que l'on constate que Pierre Rambaldi n'a en réalité rien à salir en dessous. Effectivement, sur un second cliché dévoilé par Laeticia, le réalisateur montre qu'il s'est mis à nu, les fesses à l'air, masquées par les écritures que sa fidèle amie avait inscrites. Un délicieux moment si l'on en croit les éclats de rire de la petite-fille d'Elyette Boudou. Elle le dit elle-même : "La vie est tellement plus belle et drôle à tes côtés. Joyeux anniversaire !"

Pierre en ami, Jalil pour la vie

Ce n'est pas parce que la proximité de Laeticia Hallyday avec Pierre Rambaldi ne fait aucun doute que l'image d'un futur couple se dessine. Si le cinéaste est la plus heureux des hommes auprès de Marie Poniatowski, Laeticia, elle, vit l'une des plus belles comédies romantiques avec son chéri Jalil Lespert. Leur histoire débutée en 2020 se poursuit. Ensemble, les tourtereaux ont vaincu la distance et les emplois du temps chargés pour inscrire leur romance dans la durée. Jalil, Laeticia y tient. Elle est même visiblement prête à lui décrocher la lune.