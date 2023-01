Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Câlins et selfies en rafale, le couple euphorique et amoureux pour une belle journée

C'était l'événement de cette fin d'année 2022 : le 18 décembre, l'équipe de France de football, que certains ne voyaient pourtant pas favorite, disputait la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Un match finalement perdu face à l'Argentine, après une séance de tirs au but, mais qui a fait vibrer la France entière pendant plus de deux heures.

Et un couple, en particulier, en visite ce soir-là à Bruxelles : Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont vécu le match des Bleus ensemble, dans le salon de l'exposition sur Johnny Hallyday qu'ils étaient venus voir en avant-première. Après avoir retrouvé Jean-Claude Camus, l'ami de très longue date du chanteur, ils ont pu profiter de la rencontre et autant dire que le stress était à son comble.

Très tendue, les poings serrés ou la tête rentrée dans son superbe pull à col roulé rouge, la mère de Jade et Joy a vécu avec beaucoup de craintes et d'espoir la fin de la rencontre, n'hésitant pas à prendre dans les bras son compagnon à chaque but. Jalil Lespert, d'ailleurs, a eu bien du mal, même avec ses petits massages, à détendre sa compagne, bien trop prise par l'enjeu du match !

Une fin décembre en famille

Toujours aussi proches, les deux amoureux ont également multiplié les selfies, souriants et heureux de se retrouver entre amis pour une si belle occasion, malgré la triste issue de la rencontre. Mais pas de quoi leur faire perdre le sourire, puisque dès le lendemain, tous les deux ont visité l'exposition consacrée au Taulier en compagnie de famille et d'amis du rockeur. Jade (18 ans) et Joy (14 ans) étaient évidemment présentes, tout comme Kahina (12 ans), la cadette du réalisateur.

Après ce match incroyable et cette exposition pleine de souvenirs, toute la petite famille s'est réunie pour fêter Noël et profiter de se retrouver, un moment très important sachant que Laeticia Hallyday, son compagnon et ses filles vivent à Los Angeles la majorité de l'année.

Si tous semblent avoir posé leurs téléphones pendant cette période, pour savourer le bon temps passé ensemble, on sait cependant que la quadragénaire a retrouvé "Mamie Rock", sa grand-mère adorée. On imagine que Jalil Lespert en a profité pour retrouver ses enfants (Gena, 18 ans, Aliocha, 14 ans, qui vit également aux Etats-Unis, et Kahina, 12 ans). Joy Hallyday, quant à elle, a posté plusieurs photos au ski en compagnie d'Alcea, la demi-soeur de sa mère, âgée de 15 ans... et semblait être prête pour des superbes vacances !