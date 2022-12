Joy Hallyday au ski en bonne compagnie : look très mode et vue paradisiaque, l'adolescente prête à s'éclater en famille

Si l'on ne sait pas encore avec qui sont parties les deux adolescentes, on peut imaginer que Laeticia ou un autre membre de la famille est là pour veiller sur elles. En revanche, on ne sait pas encore si Jade, l'aînée de la famille, les a accompagnées : à 18 ans, la jeune fille aime prendre un peu de distance lorsqu'elle revient en France et aller retrouver ses propres amis. Et qui dit ski dit sport mais cela n'empêche pas les deux ados d'être lookées. Ainsi Joy a opté pour un sac Saint Laurent alors qu'elle pose devant une vue splendide. Et une paire de Ugg compensées pour compléter son look.

Jade et Joy premières invitées de l'exposition sur Johnny Hallyday

Il faut dire que les deux adolescentes sont très impliquées dans leurs études : récemment, elles ont toutes les deux dû rester aux Etats-Unis pour passer bac et brevet blanc, tandis que leur mère se rendait à Saint-Barth pour rendre hommage à leur père, Johnny Hallyday, pour les 5 ans de sa mort. Alors que les vacances commençaient, elles avaient ensuite pu venir visiter l'exposition tournant autour du chanteur à Bruxelles, une exposition qui se déroulera ensuite à Paris en janvier 2024.