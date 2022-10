Jade Hallyday : Son témoignage d'amour à une célèbre "fille de", sa meilleure amie depuis toujours

Si Joalukas Noah, plus jeune fils de Yannick Noah, est ami avec de nombreux enfants de stars, qui étaient tous présents à ses côtés pour célébrer ses 18 ans en juin dernier à Paris, Jade Hallyday est elle aussi bien entourée. Proche également de Joalukas, elle est aussi amie avec d'autres nombreux filles et fils de personnalités connues. Et parmi eux, sa meilleure amie, célèbre fille de. Et ce lundi 17 octobre, la fille aînée de Laeticia Hallyday et de feu Johnny a décidé de lui témoigner son amour à l'occasion de son anniversaire, sur Instagram. Il s'agit de Tess Rambaldi, qui n'est autre que la fille de Marie Poniatowski et du réalisateur Pierre Rambaldi. Elle est également de ce fait la nièce de Sarah Poniatowski, ancienne épouse de Marc Lavoine.

Ce jour, Tess célèbre ses 18 ans, un passage important dans la vie, et pour cela, elle a pu compter sur sa BFF pour ne pas l'oublier, et la couvrir de compliments. "Tu es la plus gentille, la plus drôle personne que je connaisse, j'aurais aimé être avec toi, écrit-elle après lui avoir souhaité un joyeux anniversaire. Tu es une personne qui compte énormément pour moi, sache que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Tu me manques beauté." Et Jade Hallyday a posté alors de nombreux clichés témoins de leur belle amitié. Des selfie, des vidéos, des photos dans le désert ou encore à Saint-Barth, notamment avec une autre fille de – Nina Maurici, fille de Calogero –, ces deux-là ont vécu d'innombrables souvenirs ensemble. Et ce depuis qu'elles sont enfants, puisqu'on peut également voir des photos de Tess Rambaldi et Jade lorsqu'elles étaient plus jeunes.

Le message de Joy Hallyday

Et Tess Rambaldi fait tellement partie intégrante du clan Hallyday que Joy, la petite soeur de Jade, ne l'a pas non plus oubliée. "Joyeux anniversaire Tessy, écrit la cadette de Laeticia. Tu es mon amour pour la vie." L'histoire d'amitié de Jade et Tess a démarré lors de leur plus jeune âge et les deux adolescentes ne se sont jamais quittées depuis. Quant à leurs mères, elles sont également très amies.