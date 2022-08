Sarah Poniatowski, amoureuse discrète : l'ex de Marc Lavoine, recasée, évoque son "homme"

Mars 2018. Après 25 ans de vie commune et presque autant de mariage, le couperet tombe pour Sarah Poniatowski et Marc Lavoine. Les parents de Yasmine, 24 ans, Roman, 15 ans et Milo, 12 ans, décident de divorcer : "Sarah et Marc Lavoine ont pris la déci­sion de se sépa­rer. Ils ont choisi de rendre cette infor­ma­tion publique de manière excep­tion­nelle car leur prio­rité est de préser­ver la vie privée de leurs trois enfants dans ces moments que chacun sait diffi­ciles" avait annoncé leur porte-parole dans un communiqué à l'AFP. Quatre ans plus tard, Marc Lavoine s'est remarié avec Line Papin, dont il s'est aussi séparé cette année après deux années de mariage. Sarah, quant à elle, est toujours sur son nuage d'amour.

Dans les colonnes du magazine Elle, à qui elle a accordé une interview intitulée "De A à Z" consistant à choisir un mot et le développer pour chaque lettre de l'alphabet, la décoratrice d'intérieur de 49 ans s'est confiée, avec toute la retenue qu'on lui connaît, sur sa nouvelle vie de couple. Le constat est sans appel, elle est amoureuse. Quand elle évoque le mot "humour", impossible de ne pas évoquer son homme : "Je ne pourrais pas être avec un homme qui n'a pas d'esprit. Le mien en a beaucoup. C'est une des qualités qui me font tomber amoureuse."

En amoureuse de l'amour, Sarah Poniatowski ne rechigne jamais à dire "je t'aime" : "Je le répète sans cesse à mes proches, mes enfants, mon amoureux. Dans ma famille, ça ne se faisait pas trop d'avoir des élans alors j'ai pris le contrepied. Je ne suis pas pudique avec mes sentiments. L'amour de mes enfants, mon homme, mes amis, mon boulot, c'est ce qui guide ma vie."

Si elle ne livre pas le nom de celui qui la rend heureuse, Sarah Poniatowski s'est, au cours des dernières semaines, montrée proche et complice de l'acteur Roschdy Zem. Le duo a été vu lors du Longines Paris Eiffel Jumping le 26 juin dernier avant de se montrer au festival Solidays le même jour. Une proximité qui, quoi qu'elle représente, lui redonne le sourire !