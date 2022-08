Diaporama : Sarah Poniatowski, amoureuse discrète : l'ex de Marc Lavoine, recasée, évoque son "homme"

13 / 14

Exclusif - Marie Poniatowski et sa soeur Sarah Lavoine - Cocktail Chez Marc'O pendant la première édition du parcours Off Vendôme du 24 au 26 mars 2022 autour de la Place Vendôme à Paris le 24 mars 2022. À la croisée du design, de la création contemporaine, de l'air du temps, Off Vendôme est la première édition d'un évènement unique, à quelques pas de la place Vendôme. Six créatrices, six femmes ayant entrepris, chacune à leur manière, de déplacer les codes de la joaillerie traditionnelle, ouvriront les portes de leur boutique et vous accueilleront du 24 au 26 mars 2022. Off Vendôme, c'est l'histoire d'une rencontre. Celle de six regards, six identités qui ont fait le pari de déployer une conscience singulière de l'univers de la joaillerie, leurs liens au savoir-faire, au design, à la pérennité du bijou et à l'intimité qu'elle suscite. C'est ce pas de côté qui a fédéré ces femmes autour d'une autre forme de préciosité, alliant des univers qui transfigurent le noble, redéfinissent les codes patrimoniaux du luxe, se combinent et dialoguent en kaléidoscope. Les 24, 25 et 26 mars, le parcours Off Vendôme sera l'occasion de découvrir la joaillerie contemporaine à travers un parcours scénographie, fait d'animations, d'ateliers et de rencontres avec chaque créatrice. Une autre façon de se glisser dans leur approche singulière, leur langage et leur histoire, dans un territoire du 1er arrondissement, en marge de la place Vendôme. © Jack Tribeca / Bestimage