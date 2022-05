Marc Lavoine : Rares photos de ses trois enfants avec son ex-femme Sarah Poniatowski

Avant de faire la rencontre de Line Papin, Marc Lavoine était fou amoureux de Sarah Poniatowski, une décoratrice d'intérieur à qui il disait "oui" en mai 1995. Malgré leur divorce après 23 ans de mariage, Marc Lavoine et Sarah Poniatowski sont restés en bons termes. Pour leur bien mais surtout pour celui de leurs trois enfants : Yasmine, 24 ans, Roman, 15 ans et Milo, 11 ans. Le trio a d'ailleurs hérité de la blondeur de leur maman et de l'allure de leur chanteur de père. C'est ce que l'on peut constater sur les récents clichés publiés par Sarah Poniatowski sur son compte Instagram (voir diaporama).

Sarah Poniatoswki tient à ses enfants comme à la prunelle de ses yeux. Alors quand l'occasion se présente, elle partage quelques moments avec sa fille et ses fils. Le quatuor a profité d'une virée au Portugal pour immortaliser ces instants devenus rares. Mère et enfants jouent les "touristes", comme s'en amuse l'ex-femme de Marc Lavoine, et savourent leurs vacances, loin de l'agitation parisienne.