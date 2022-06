Roschdy Zem proche de Sarah Poniatowski : complicité affichée à un grand évènement

La Tour Eiffel est le monument incontournable à voir lors d'une visite à Paris mais les 24, 25 et 26 juin derniers, un événement très attendu lui a fait de l'ombre : le Longines Paris Eiffel Jumping. Un rendez-vous incontournable auquel ont assisté des milliers de visiteurs et une belle brochette de célébrités triées sur le volet ! Laeticia Hallyday était présente au côté de son compagnon Jalil Lespert, de sa plus jeune fille Joy et de sa grand-mère Elyette. À voir son grand sourire, la veuve de Johnny Hallyday était ravie de partager ce doux moment avec sa grande amie Hélène Darroze, cheffe attitrée du déjeuner ! Guillaume Canet, fan d'équitation, avait lui aussi fait le déplacement avec sa maman Marie-Antoinette et en a profité pour papoter avec le comédien Patrick Timsit.

Autres stars de la journée : Roschdy Zem et Sarah Poniatowski. L'acteur de 56 ans et la décoratrice de 49 ans - dont la fille Yasmine, fruit de ses amours avec le chanteur Marc Lavoine était aussi présente - ont dévoilé leur complicité devant les objectifs. Ils étaient d'ailleurs bien entourés puisque ce ne sont autres que Melita Toscan du Plantier, Louise Rochefort, Virginie Coupérie-Eiffel et Michel Blanc qui les ont accompagnés durant leur repas.

Gwendoline Hamon, star de la série Cassandre, est elle aussi venue admirer le show sous un soleil de plomb. Camille Cerf, ambassadrice de cette édition 2022, à qui le moral a fait des siennes ces derniers jours, s'est quant à elle changée les idées en famille avec sa soeur Mathilde et son compagnon, le mannequin Théo Fleury. Julie Depardieu s'est elle aussi montrée au côté de son chéri Philippe Katerine.

Elle n'était d'ailleurs pas la seule du clan Depardieu à avoir assisté au Jumping. Jean et Roxane, les enfants qu'il a respectivement eus avec Hélène Bizot et Karine Silla, n'étaient pas très loin et ont pris la pose, tout sourire, avec Vanille, fille de Julien Clerc et sa maman Virginie Coupérie-Eiffel, présidente de l'événement. Cette dernière s'est d'ailleurs félicitée du succès de l'édition, plus que jamais nécessaire pour le moral des troupes en cette période morose : "Je suis vraiment très heureuse après ces trois jours de concours. Les gens avaient envie de refaire la fête et ce concours est avant tout la fête du cheval et la fête à Paris. Ce fut une édition incroyable." On a déjà hâte de découvrir la prochaine !