Camille Cerf "mal dans sa peau" à cause de sa prise de poids : "Je ne me reconnais pas"

Fin 2014, Camille Cerf était élue Miss France 2015. Un passé aussi réjouissant que complexant comme l'a avoué la jeune femme de 27 ans en story Instagram (voir diaporama) ce jeudi 23 juin. Dans une session questions/réponses, la compagne de Théo Fleury a confié que les "évolutions de [son] corps" ne la mettaient pas très à l'aise en dépit de ce qu'elle dégage au quotidien : "C'est difficile car même si je prône le Body Positive et que je trouve tous les corps très beaux, je suis très dure avec le mien. Et être une Miss France en plus sur les réseaux, c'est difficile. Car on se compare tout le temps à tout le monde."

A l'origine de ce constat, quelques kilos en plus : "J'ai pris pas mal de poids ces derniers temps (je dirais 10-15 kilos, je ne me pèse pas) à cause de l'amour, du stress et du rythme soutenu. Et là, je ne me sens pas bien. Je ne me reconnais pas. Certains se voient plus gros qu'ils ne le sont et bien moi c'est l'inverse." Quand Camille Cerf se découvre en photo ou à la télévision, l'ancienne Miss France déchante : "Dans la vie de tous les jours, je me sens super mince donc c'est très difficile quand je suis confrontée à la réalité de mon image en photo ou à la télé. Je ne me reconnais pas et ça me pèse beaucoup."

Dans une période compliquée niveau professionnelle, Camille Cerf attend que l'orage passe pour pouvoir se sentir mieux : "C'est un cercle vicieux car comme je me sens mal dans ma peau, je compense en me réconfortant avec la nourriture. J'ai beaucoup de contrariétés liées au travail en ce moment. J'espère qu'elles se règleront vite pour pouvoir enfin me sentir mieux dans ma tête puis dans mon corps."

Les commentaires négatifs et haineux de certains internautes ne doivent pas aider non plus. Camille Cerf n'est d'ailleurs pas la seule à y faire face. En mai 2020, Iris Mittenaere s'était permis de recadrer un abonné qui la jugeait trop maigre : "Si vous me connaissiez, vous sauriez que ma 'maigreur' a été un complexe durant toute mon enfance. Lors des visites médicales à l'école, on écrivait 'trop maigre' sur mon carnet. On m'insultait dans la cour, alors non. Je ne fais pas l'apologie de la maigreur et je ne confonds pas tout." Ce message, Miss Univers 2016 l'avait conclu parfaitement : "Notre regard est le plus dur sur notre corps. Nous voyons des choses, nous nous critiquons de manière bien plus virulente que n'importe qui. Stoppons !" Des mots qu'elle a sans doute dû répéter à Camille Cerf.