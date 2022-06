Camille Cerf démoralisée par sa prise de poids : elle retrouve le sourire avec son charmant compagnon

On a tendance à l'oublier, mais nos ravissantes Miss France ont elles aussi leurs instants de doutes et leurs complexes. Camille Cerf a par exemple ému toute sa communauté de fans en partageant être mal dans sa peau ces derniers temps après une récente prise de poids, qu'elle juge être de l'ordre de 10-15 kilos. Jeudi 23 juin, la jolie blonde élue Miss France 2015 livrait en effet un message fort et sans doute partagé par de nombreuses personnes.

Lors d'un question / réponse avec ses abonnés, elle se confiait en effet sur son corps qu'elle a parfois du mal à accepter : "C'est difficile car même si je prône le Body Positive et que je trouve tous les corps très beaux, je suis très dure avec le mien. Et être une Miss France en plus sur les réseaux, c'est difficile. Car on se compare tout le temps à tout le monde.J'ai pris pas mal de poids ces derniers temps (je dirais 10-15 kilos, je ne me pèse pas) à cause de l'amour, du stress et du rythme soutenu. Et là, je ne me sens pas bien. Je ne me reconnais pas. Certains se voient plus gros qu'ils ne le sont et bien moi c'est l'inverse. Dans la vie de tous les jours, je me sens super mince donc c'est très difficile quand je suis confrontée à la réalité de mon image en photo ou à la télé. Je ne me reconnais pas et ça me pèse beaucoup. C'est un cercle vicieux car comme je me sens mal dans ma peau, je compense en me réconfortant avec la nourriture. J'ai beaucoup de contrariétés liées au travail en ce moment. J'espère qu'elles se règleront vite pour pouvoir enfin me sentir mieux dans ma tête puis dans mon corps."

Un message important de la part d'une reine de beauté qui montre que pour n'importe qui, l'acceptation de soi n'est pas toujours une évidence. Heureusement, la grande amie d'Iris Mittenaere a eu l'occasion de se changer les idées samedi 25 juin. En compagnie de son séduisant compagnon Théo Fleury et de son chien Roméo, la jeune femme de 27 ans a eu le privilège de se rendre au Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars à Paris, une compétition de saut d'obstacles professionnelle qui s'étend sur 3 jours. Et la jeune femme y est apparue particulièrement souriante, et plus amoureuse que jamais. En compagnie de Virginie Coupérie-Eiffel et Josiane Gaude (adjointe à la mairie du 7ème arrondissement de Paris), Camille a donc eu l'honneur de remettre le prix de la première manche de la GCL à Julien Anquetin sur Blood Diamond du Pont.

Au terme d'une compétition d'une incroyable intensité, le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli a remporté samedi sur le Champ de Mars le Longines Global Champions Tour de Paris, la plus prestigieuse des épreuves du Longines Global Champions Tour – Longines Paris Eiffel Jumping. Seul Français barragiste, Olivier Robert prend une belle sixième place.