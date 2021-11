Carole Bouquet et Philippe Sereys de Rothschild : Très rare apparition du couple !

C'est lors d'une soirée d'exception que Carole Bouquet est apparue au bras de son compagnon, Philippe Sereys de Rothschild. L'actrice de 64 ans et son partenaire se sont rendus à la 5ème édition de la cérémonie des Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie. Cette soirée s'est déroulée le 24 novembre au Pavillon Cambon, à Paris, en collaboration avec l'association Les Grandes Tables du Monde. Chaque année, ce repas de gala prestigieux est orchestré par quatre grands noms de la cuisine française, qui concoctent un véritable festin pour 400 personnes. Cinq journalistes et personnalités du monde du vin et de la gastronomie se voient ensuite remettre un trophée.

Passionnée par le monde viticole, la comédienne Carole Bouquet ne pouvait pas rater cet évènement. D'ailleurs, elle est propriétaire d'un domaine situé à Pantelleria, unes des îles les plus vastes du sud de la Sicile, qui se trouve non loin de la Tunisie et que l'on surnomme la "Perle noire de la Méditerranée". C'est sur ces terres volcaniques italiennes qu'elle produit le Passito di Pantelleria, un vin blanc très apprécié des connaisseurs et qui se marie divinement avec des desserts.

La maman de Dimitri Rassam (40 ans, né de son union passée avec le producteur Jean-Pierre Rassam) et de Louis Giacobetti (34 ans, fruit de ses amours avec Francis Giacobetti) a reçu le prix de la Personnalité de l'Année. La grand-mère de Balthazar et Darya Rassam (3 et 10 ans) est repartie avec une très belle coupe en verre de couleur bronze.

Carole Bouquet a fait le déplacement avec son compagnon, l'homme d'affaires Philippe Sereys de Rothschild, avec qui elle est en couple depuis 2014. Le couple discret se montré en de très rares occasions. La dernière apparition publique de ces amoureux du vin remontait à 2019, lors de la compétition hippique du Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars à Paris.