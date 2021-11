Diaporama Carole Bouquet et Philippe Sereys de Rothschild : Très rare apparition du couple !

Carole Bouquet et Philippe Sereys de Rothschild : Très rare apparition du couple !

Carole Bouquet et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild lors de la 5e édition des Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie au Pavillon Cambon. Photo de David Niviere/ABACAPRESS.COM

Carole Bouquet lors de la 5e édition du gala Les Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie au Pavillon Cambon, le 24 november 2021 à Paris. Photo de David Niviere/ABACAPRESS.COM

Carole Bouquet et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild lors de la 5e édition des Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie au Pavillon Cambon, le 24 november 2021 à Paris. Photo de David Niviere/ABACAPRESS.COM

Carole Bouquet à la 5e édition du gala Les Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie au Pavillon Cambon, le 24 november 2021 à Paris. Photo de David Niviere/ABACAPRESS.COM

Carole Bouquet est propriétaire d'un terrain viticole situé dans le Sud de la Sicile et présente son spiritueux lors du gala Les Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie. Photo de David Niviere/ABACAPRESS.COM

Carole Bouquet et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild lors de la 5e édition des Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie au Pavillon Cambon, le 24 november 2021 à Paris. Photo de David Niviere/ABACAPRESS.COM

Carole Bouquet lors de la 5e édition des Plumes d'Or du Vin et de la Gastronomie au Pavillon Cambon, le 24 november 2021 à Paris. Photo de David Niviere/ABACAPRESS.COM

Carole Bouquet et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild - Montée des marches du film "The Search" lors du 67 ème Festival du film de Cannes, le 21 mai 2014.

11 / 16

Carole Bouquet et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild - Montée des marches du film "The Little Prince" (Le Petit Prince) lors du 68 ème Festival International du Film de Cannes, à Cannes le 22 mai 2015.