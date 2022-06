Laeticia Hallyday : Coupe courte et boucles, elle dévoile un nouveau look à Paris

C'était l'heure du changement pour Laeticia Hallyday ! Après avoir profité d'un séjour paradisiaque en famille et entre amis à Saint-Tropez, la veuve de Johnny Hallyday a mis le cap sur Paris où elle a retrouvé sa grande amie Hélène Darroze ce dimanche 26 juin. Ce jour-là, sur le Champ de Mars, avec la Tour Eiffel en toile de fond, le duo de copines a profité du Longines Paris Eiffel Jumping en compagnie de Joy Hallyday. Un rendez-vous pour lequel la star de Top Chef avait élaboré un menu cinq étoiles.

Pour honorer sa complice de toujours, Laeticia Hallyday avait encore une fois tout misé sur son look. Chic et classe dans un tailleur pantalon noir, elle en a aussi profité pour dévoiler une toute nouvelle coupe, cheveux au carré et tout bouclés comme on l'a rarement vue (voir diaporama.) Le trio a pris la pose sur Instagram une fois attablé, attendant les plats concoctés par Hélène Darroze en personne. Au menu : une entrée à base de champignon et de rouget, un jarret de veau confit en guise de plat et une meringue au citron noir pour finir en douceur. Un moment "magique" qui a donné encore un peu plus le sourire à Laeticia Hallyday.

Quelques jours avant, la maman de Jade et Joy se rendait dans les locaux d'Artcurial, maison de vente aux enchères à qui la transaction d'une Harley-Davidson bleu ayant appartenu à Johnny avait été confiée. Le propriétaire du bolide, Frédéric Noalhat, avait choisi de reverser une partie des fonds de la vente à l'association. Et ce ne sont pas moins de 29 000 euros qu'elle a récoltés. Ce 24 juin, Laeticia Hallyday leur a donc rendu visite pour se voir remettre le chèque au profit de l'association La bonne étoile qu'elle a fondée en 2012 avec... Hélène Darroze.