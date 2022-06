Diaporama : Laeticia Hallyday : Coupe courte et boucles, elle dévoile un nouveau look à Paris

1 / 19 Laeticia Hallyday : Coupe courte et boucles, elle dévoile un nouveau look à Paris

2 / 19 Laeticia Hallyday - Photocall des célébrités à la 7ème Édition du Global Gift Gala au Four Seasons Hotel George V à Paris © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage





3 / 19 Laeticia Hallyday réunie avec sa grande amie Hélène Darroze et sa fille Joy au Longines Paris Eiffel Jumping

4 / 19 Exclusif - Laeticia Hallyday - Laeticia Hallyday était présente dans les locaux de Artcurial où elle s'est vu remettre un chéque de 29000 Euros au profit de son association "La Bonne Etoile" à l'issue de la vente aux enchéres de la Harley-Davidson bleu de Johnny à Paris le 24 juin 2022. La Bonne Etoile est une association régie par la loi 1901, à but non lucratif, créée en janvier 2012, à l'initiative d'H.e Darroze, de Laeticia Hallyday et de Caroline Rostang. Ces trois femmes qui ont un lien affectif fort avec le Vietnam, pays d'origine des enfants qu'elles ont adoptés, ont décidé de prendre en charge des enfants et des adolescents laissés pour compte, atteints de maladies ou de handicaps physiques. Par leur action, elles souhaitent apporter à ces enfants et ces adolescents, orphelins ou abandonnés, des conditions de vie décentes notamment en leur donnant accès aux soins, à la scolarisation, à une formation professionnelle, dans un cadre affectif protecteur. En un mot, elles veulent réaliser le projet de vie de chacun d'eux, en leur permettant une insertion dans la société vietnamienne et ainsi en leur donnant un espoir pour leur avenir. © Dominique Jacovides/Bestimage





11 / 19 Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.

14 / 19 Laeticia Hallyday - Photocall des célébrités à la 7ème Édition du Global Gift Gala au Four Seasons Hotel George V à Paris le 9 mai 2016 © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage





15 / 19 Exclusif - A la sortie de chez Anne Marcassus, Laeticia Hallyday, sa fille Joy Hallyday et Romy (la fille d'H.d'Estève) rejoignent Jalil Lespert et Jade Hallyday pour aller dîner au restaurant Taokan à Paris, le 29 juin 2021. Ils sont accompagnés de Carl, le chauffeur de Laeticia.

16 / 19 Exclusif - Hélène Darroze et Laeticia Hallyday (pour l'association La Bonne Etoile) - 7ème édition du dîner du Global Gift Gala organisé au Four Seasons Hôtel George V à Paris. Le 9 mai 2016. © Dominique Jacovides / Bestimage





17 / 19 Exclusif - A la sortie de chez Anne Marcassus, Laeticia Hallyday, sa fille Joy Hallyday et Romy (la fille d'H.d'Estève) rejoignent Jalil Lespert et Jade Hallyday pour aller dîner au restaurant Taokan à Paris, le 29 juin 2021. Ils sont accompagnés de Carl, le chauffeur de Laeticia.

18 / 19 Exclusif - Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, le 27 juin 2021. Son compagnon Jalil Lespert lui a fait la surprise de venir l'accueillir à l'aéroport avec sa fille Gena ! Laeticia porte un t-shirt à l'effigie de Johnny Hallyday.