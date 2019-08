Laeticia Hallyday souriante et épanouie à Saint-Barth', avec sa "soeur d'amour"

Marie Poniatowski est depuis toujours un soutien sans faille de Laeticia Hallyday et occupe une place très particulière dans sa vie. La designer de bijoux est la marraine de sa fille aînée Jade, comme elle l'a rappelé à l'occasion des 15 ans de l'adolescente célébrés le 3 août dernier. "Ma Jadou. Je te souhaite un merveilleux anniversaire, 15 ans déjà, tu es une personne si fantastique et bienveillante. J'aime te voir grandir, devenir chaque jour la merveilleuse jeune fille que tu es. Ton papa serait si fier de toi, de ton courage et de tout l'amour que tu donnes à maman et à Joy. Ta marraine qui t'aime au dessus des étoiles", avait-elle publié pour son anniversaire. Touchée par une telle déclaration, Jade lui avait répondu : "Je t'aime marraine! J'ai beaucoup de chance de t'avoir. Ton mot me touche énormément! Love you to the moon and back!"