Joy Hallyday : Ce rituel de Noël dont elle raffole, préparé par sa célèbre marraine

Hélène Darroze est une amie privilégiée de Laeticia Hallyday. L'une des plus fidèles alliées de la veuve de Johnny Hallyday qui l'a même choisie pour marraine de sa fille Joy. En juillet dernier, c'est avec bonheur que la chef retrouvait son amie et sa filleule au Longines Paris Eiffel Jumping. Sa petite Joy Hallyday, qui a bien grandi, elle la connaît par coeur, notamment ses goûts culinaires. Dans les colonnes de Madame Figaro, en kiosques le 23 décembre, Hélène Darroze se livre sur ce rituel qui fait craquer sa filleule, et qui lui fait penser à elle chaque année au moment des fêtes.

"C'est avec du beerawecka, un délicieux pain de fruits secs que fait Christine Ferber en Alsace, que j'aime accompagner cette terrine de foie gras de canard poché dans un vin chaud aux épices, confie la jurée de Top Chef. Depuis qu'elle est petite, ma filleule Joy Hallyday l'adore. Alors, où qu'elle soit au moment des fêtes, je lui envoie une terrine." "C'est notre rituel : chaque Noël, elle l'attend et, moi, je la prépare en pensant à elle et à son père, qui ne mangeait pas de foie gras, mais qui m'avait fait l'honneur de goûter cette recette et de l'apprécier", continue Hélène Darroze.

Joy Hallyday a eu le droit à une belle surprise avant Noël

Cette année, avant Noël, Joy Hallyday a eu le droit à une toute autre surprise mais qu'elle a su parfaitement savourer. Cinq ans après la disparition de son rockeur de père, le clan Hallyday s'est déplacé à Bruxelles pour assister à l'exposition qui rend hommage au chanteur légendaire. Laeticia était accompagnée dans cette belle aventure par ses filles Jade, 18 ans et Joy, 14 ans, et son compagnon Jalil Lespert. Joy, qui semble ne pas passer une journée sans avoir une pensée pour son père, avait opté pour une robe noire dont le buste était fait en moumoute, "un look spécial pour une soirée spéciale", décrivait-elle sur Instagram. Quant à Jade, elle s'est dévoilée dans une mini robe dorée, un look aussi pétillant que les souvenirs laissés par son père. Cinq ans après le drame, le trio de femmes de Johnny Hallyday est toujours aussi soudé par l'amour et le rock'n'roll.